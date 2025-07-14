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مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

2025-07-14 12:04:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين من المتقدمين عبر نظام الاستقطاب الخارجي للإعلان المفتوح المنشور خلال الفترة ( 20 - 28 )/ 4/ 2025، ووفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفيين في القطاع العام لسنة 2024 من خلال الإعلان المفتوح، للتقدم للاختبار التنافسي الالكتروني لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين للعام الدراسي (2025-2026) المنتهي بالتعيين لإشغال وظيفة معلم/ معلمة.
الاستعلام عن الاسم ووقت الجلسة واسم القاعة ( انقر هنا )


وبينت وزارة التربية والتعليم انه ينعقد الاختبار في مركز تقييم الكفايات، في مبنى هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في العاصمة عمَّان - طبربور- شارع الأقصى.

للإطلاع على الكفايات التربوية المطلوبة للوظائف التعليمية (انقر هنا )

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