بدء التظلمات للمقابلات الشخصية بالوظائف الإشرافية التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التظلمات للمقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية مدير ومدير مساعد، اعتبارا من أمس الأحد 13 يوليو حتى الخميس 17 منه. ‏وأشارت الوزارة إلى أن تقديم التظلم يكون إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة edu، داعية جميع المتقدمين الراغبين في تقديم تظلماتهم إلى الدخول على الموقع الإلكتروني خلال الفترة المحددة، ومتابعة التعليمات والإجراءات الخاصة بالتقديم. ‏ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرصة للمتقدمين لمراجعة نتائجهم وفقا للضوابط المعتمدة.

MENAFN13072025000130011022ID1109795469