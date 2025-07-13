  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بدء التظلمات للمقابلات الشخصية بالوظائف الإشرافية التعليمية

بدء التظلمات للمقابلات الشخصية بالوظائف الإشرافية التعليمية

2025-07-13 11:21:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التظلمات للمقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية مدير ومدير مساعد، اعتبارا من أمس الأحد 13 يوليو حتى الخميس 17 منه. ‏وأشارت الوزارة إلى أن تقديم التظلم يكون إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة edu، داعية جميع المتقدمين الراغبين في تقديم تظلماتهم إلى الدخول على الموقع الإلكتروني خلال الفترة المحددة، ومتابعة التعليمات والإجراءات الخاصة بالتقديم. ‏ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرصة للمتقدمين لمراجعة نتائجهم وفقا للضوابط المعتمدة.

MENAFN13072025000130011022ID1109795469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث