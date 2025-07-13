بدء التظلمات للمقابلات الشخصية بالوظائف الإشرافية التعليمية

بدء التظلمات للمقابلات الشخصية بالوظائف الإشرافية التعليمية
عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التظلمات للمقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية مدير ومدير مساعد، اعتبارا من أمس الأحد 13 يوليو حتى الخميس 17 منه. وأشارت الوزارة إلى أن تقديم التظلم يكون إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة edu، داعية جميع المتقدمين الراغبين في تقديم تظلماتهم إلى الدخول على الموقع الإلكتروني خلال الفترة المحددة، ومتابعة التعليمات والإجراءات الخاصة بالتقديم. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرصة للمتقدمين لمراجعة نتائجهم وفقا للضوابط المعتمدة.
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