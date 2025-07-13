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سفير فرنسا: زيارة سمو أمير دولة الكويت إلى باريس محطة تاريخية مهمة تجسد عمق العلاقات المشتركة

سفير فرنسا: زيارة سمو أمير دولة الكويت إلى باريس محطة تاريخية مهمة تجسد عمق العلاقات المشتركة

2025-07-13 11:15:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 7 (كونا) -- قال سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان اليوم الأحد إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فرنسا تعد "محطة تاريخية مهمة تجسد عمق العلاقات (الكويتية - الفرنسية) التي تمتد لنحو ستة عقود".
جاء ذلك في كلمة للسفير غوفان خلال احتفال سفارة فرنسا لدى البلاد بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى البلاد.
وأضاف أن الاحتفال هذا العام يكتسب طابعا خاصا تزامنا مع "الزيارة التاريخية" التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فرنسا يومي الأحد والاثنين والتي ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه.
وذكر أن العلاقات الفرنسية الكويتية ترتكز على الثقة والشراكة في الأمن والدفاع مشيرا إلى "أقدم اتفاقية دفاعية موقعة بين فرنسا ودول الخليج عام 1992" وكذلك إلى برامج التدريب العسكري والتعاون المستمر بين جيشي البلدين.
ولفت السفير غوفان إلى اهتمام الشركات الفرنسية برؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) وتعزيز التعاون في قطاعات النقل والطاقة والمدن المستدامة إلى جانب تنامي استثمارات دولة الكويت في فرنسا لاسيما بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشاد بالعلاقات الثقافية والإنسانية المتميزة "كون فرنسا الوجهة الأولى في فضاء شنغن للسياح الكويتيين" وكذلك بالنشاط الفرانكوفوني في دولة الكويت مؤكدا حرص بلاده على "زيادة أعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات الفرنسية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي".
وأعرب السفير عن شكره لدولة الكويت على "كرم الضيافة والصداقة" مؤكدا "التزام السفارة بتعزيز هذه العلاقة المتميزة في خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين". (النهاية)

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