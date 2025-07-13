  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فرنسا تحتفل غدا بالعيد الوطني (يوم الباستيل)

فرنسا تحتفل غدا بالعيد الوطني (يوم الباستيل)

2025-07-13 11:15:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 7 (كونا) -- تحتفل فرنسا يوم غد الاثنين بعيدها الوطني المعروف بـ "يوم الباستيل" وهي مناسبة سنوية تحمل طابعا تاريخيا ووطنيا خاصا يجسد معاني الثورة والحرية والوحدة الوطنية.
وتشهد العاصمة باريس والمدن الفرنسية الأخرى استعدادات مكثفة لإحياء هذه المناسبة من خلال تنظيم العروض العسكرية في جادة الشانزليزيه والعروض الجوية التي تقدمها طائرات سلاح الجو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعدد من كبار الشخصيات.
ويعود أصل هذا اليوم إلى 14 يوليو 1789 حين اقتحم الفرنسيون سجن الباستيل في باريس في عهد الملك لويس السادس عشر ليشكل هذا الحدث الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الفرنسية التي غيرت مجرى تاريخ فرنسا وأرست أسس الجمهورية الحديثة.
ومنذ عام 1880 أصبح الـ 14 من يوليو عطلة وطنية في كل عام يحتفل فيها الفرنسيون في جميع أنحاء البلاد باليوم الذي يحمل في الذاكرة الفرنسية دلالات عميقة تتعلق بالتحول الديمقراطي والقيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية وهي الحرية المساواة والأخوة.
ويمثل "يوم الباستيل" مناسبة للتأكيد على وحدة الفرنسيين واعتزازهم بتاريخهم الوطني كما يشكل فرصة لتعزيز القيم الديمقراطية التي أرساها الشعب الفرنسي منذ أكثر من قرنين. (النهاية)

م ع / ه س ص


MENAFN13072025000071011013ID1109795411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث