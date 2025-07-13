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فرنسا تحتفل غدا بالعيد الوطني (يوم الباستيل)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 7 (كونا) -- تحتفل فرنسا يوم غد الاثنين بعيدها الوطني المعروف بـ "يوم الباستيل" وهي مناسبة سنوية تحمل طابعا تاريخيا ووطنيا خاصا يجسد معاني الثورة والحرية والوحدة الوطنية.
وتشهد العاصمة باريس والمدن الفرنسية الأخرى استعدادات مكثفة لإحياء هذه المناسبة من خلال تنظيم العروض العسكرية في جادة الشانزليزيه والعروض الجوية التي تقدمها طائرات سلاح الجو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعدد من كبار الشخصيات.
ويعود أصل هذا اليوم إلى 14 يوليو 1789 حين اقتحم الفرنسيون سجن الباستيل في باريس في عهد الملك لويس السادس عشر ليشكل هذا الحدث الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الفرنسية التي غيرت مجرى تاريخ فرنسا وأرست أسس الجمهورية الحديثة.
ومنذ عام 1880 أصبح الـ 14 من يوليو عطلة وطنية في كل عام يحتفل فيها الفرنسيون في جميع أنحاء البلاد باليوم الذي يحمل في الذاكرة الفرنسية دلالات عميقة تتعلق بالتحول الديمقراطي والقيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية وهي الحرية المساواة والأخوة.
ويمثل "يوم الباستيل" مناسبة للتأكيد على وحدة الفرنسيين واعتزازهم بتاريخهم الوطني كما يشكل فرصة لتعزيز القيم الديمقراطية التي أرساها الشعب الفرنسي منذ أكثر من قرنين. (النهاية)
م ع / ه س ص
وتشهد العاصمة باريس والمدن الفرنسية الأخرى استعدادات مكثفة لإحياء هذه المناسبة من خلال تنظيم العروض العسكرية في جادة الشانزليزيه والعروض الجوية التي تقدمها طائرات سلاح الجو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعدد من كبار الشخصيات.
ويعود أصل هذا اليوم إلى 14 يوليو 1789 حين اقتحم الفرنسيون سجن الباستيل في باريس في عهد الملك لويس السادس عشر ليشكل هذا الحدث الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الفرنسية التي غيرت مجرى تاريخ فرنسا وأرست أسس الجمهورية الحديثة.
ومنذ عام 1880 أصبح الـ 14 من يوليو عطلة وطنية في كل عام يحتفل فيها الفرنسيون في جميع أنحاء البلاد باليوم الذي يحمل في الذاكرة الفرنسية دلالات عميقة تتعلق بالتحول الديمقراطي والقيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية وهي الحرية المساواة والأخوة.
ويمثل "يوم الباستيل" مناسبة للتأكيد على وحدة الفرنسيين واعتزازهم بتاريخهم الوطني كما يشكل فرصة لتعزيز القيم الديمقراطية التي أرساها الشعب الفرنسي منذ أكثر من قرنين. (النهاية)
م ع / ه س ص
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