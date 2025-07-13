(خفر السواحل) الكويتي: حريصون على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري

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(خفر السواحل) الكويتي: حريصون على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 7 (كونا) -- أكد المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح اليوم الأحد حرص وزارة الداخلية على "تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري".
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل خلال اختتام فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لغوص الشرطة النسائية (2024–2025) والتي أقيمت تحت رعايته بحضور عدد من القيادات الأمنية. بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وأوضح أن الدورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت والمؤسسات العسكرية "تعكس توجه وزارة الداخلية نحو تمكين المرأة وحضورها في مجالات العمل الأمني البحري".
وأفاد بأن الدورة جاءت في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم دور المرأة في العمل الميداني لما لذلك من أهمية في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنمية القدرات البشرية بمختلف الظروف والمهام.
شهدت الدورة التي أقيمت في الفترة ما بين 18 مايو الماضي و10 يوليو الجاري مشاركة 17 متدربة تلقين تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مهارات وفنون الغوص. (النهاية)
ح م د
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل خلال اختتام فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لغوص الشرطة النسائية (2024–2025) والتي أقيمت تحت رعايته بحضور عدد من القيادات الأمنية. بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وأوضح أن الدورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت والمؤسسات العسكرية "تعكس توجه وزارة الداخلية نحو تمكين المرأة وحضورها في مجالات العمل الأمني البحري".
وأفاد بأن الدورة جاءت في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم دور المرأة في العمل الميداني لما لذلك من أهمية في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنمية القدرات البشرية بمختلف الظروف والمهام.
شهدت الدورة التي أقيمت في الفترة ما بين 18 مايو الماضي و10 يوليو الجاري مشاركة 17 متدربة تلقين تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مهارات وفنون الغوص. (النهاية)
ح م د
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