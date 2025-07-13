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(خفر السواحل) الكويتي: حريصون على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري

(خفر السواحل) الكويتي: حريصون على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري

2025-07-13 11:15:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 7 (كونا) -- أكد المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح اليوم الأحد حرص وزارة الداخلية على "تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري".
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل خلال اختتام فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لغوص الشرطة النسائية (2024–2025) والتي أقيمت تحت رعايته بحضور عدد من القيادات الأمنية. بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وأوضح أن الدورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت والمؤسسات العسكرية "تعكس توجه وزارة الداخلية نحو تمكين المرأة وحضورها في مجالات العمل الأمني البحري".
وأفاد بأن الدورة جاءت في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم دور المرأة في العمل الميداني لما لذلك من أهمية في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنمية القدرات البشرية بمختلف الظروف والمهام.
شهدت الدورة التي أقيمت في الفترة ما بين 18 مايو الماضي و10 يوليو الجاري مشاركة 17 متدربة تلقين تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مهارات وفنون الغوص. (النهاية)

ح م د


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