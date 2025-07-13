الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 7 (كونا) -- فاز اللاعب الايطالي يانيك سينر اليوم الاحد بنهائي بطولة (ويمبلدون) المفتوحة للتنس لفردي الرجال على حساب الاسباني كارلوس الكراز.
وجاء فوز الايطالي المصنف الاول عالميا بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة حيث خسر المجموعة الاولى ب (4 - 6) لكنه فاز بالمجموعات الثلاث التالية بواقع (6 - 4) لكل منها.
وبهذا التتويج رفع سينر رصيده من جوائز غراند سلام الى اربع اذ سبق له احراز بطولتي استراليا والولايات المتحدة العام الماضي قبل ان يحقق هذا العام بطولة استراليا للمرة الثانية. (النهاية)
م ر ن
وجاء فوز الايطالي المصنف الاول عالميا بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة حيث خسر المجموعة الاولى ب (4 - 6) لكنه فاز بالمجموعات الثلاث التالية بواقع (6 - 4) لكل منها.
وبهذا التتويج رفع سينر رصيده من جوائز غراند سلام الى اربع اذ سبق له احراز بطولتي استراليا والولايات المتحدة العام الماضي قبل ان يحقق هذا العام بطولة استراليا للمرة الثانية. (النهاية)
م ر ن
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وزارة التخطيط تعقد جلسة تشاورية في المفرق
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
تقرير إيراني: غارة إسرائيلية استهدفت بزشكيان بست قنابل