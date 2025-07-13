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الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

2025-07-13 11:15:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 7 (كونا) -- فاز اللاعب الايطالي يانيك سينر اليوم الاحد بنهائي بطولة (ويمبلدون) المفتوحة للتنس لفردي الرجال على حساب الاسباني كارلوس الكراز.
وجاء فوز الايطالي المصنف الاول عالميا بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة حيث خسر المجموعة الاولى ب (4 - 6) لكنه فاز بالمجموعات الثلاث التالية بواقع (6 - 4) لكل منها.
وبهذا التتويج رفع سينر رصيده من جوائز غراند سلام الى اربع اذ سبق له احراز بطولتي استراليا والولايات المتحدة العام الماضي قبل ان يحقق هذا العام بطولة استراليا للمرة الثانية. (النهاية)

م ر ن


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