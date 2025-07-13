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(تشيلسي) يتوج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 بثلاثية في شباك (باريس سان جيرمان)

(تشيلسي) يتوج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 بثلاثية في شباك (باريس سان جيرمان)

2025-07-13 11:15:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 7 (كونا) -- توج نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (أمريكا 2025) بعد فوزه في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان الفرنسي (3 - 0).
وإثر هجمة معاكسة سجل كول بالمير هدف السبق لـ(البلوز) في الدقيقة الـ22 من المباراة التي أقيمت على استاد (ميتلايف) بولاية (نيوجيرسي) بعد تسديدة خادعة بالزاوية البعيدة في شباك دوناروما.
وبنفس السيناريو ضاعف بالمير تقدم تشيلسي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ30 بعدما وجد نفسه على أعتاب منطقة الجزاء ليسدد كرة مشابهة لتلك التي سجل منها الهدف الأول.
وقبل نهاية الشوط الأول سجل جواو بيدرو ثالث أهداف تشيلسي في الدقيقة الـ43.
ومع انطلاق الشوط الثاني حاول (باريس سان جيرمان) العودة للمباراة إلا أن يقظة ورغبة لاعبي (تشيلسي) وحارس مرماهم الإسباني روبيرتو سانشيز حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز كبير وتاريخي.
وبهذا الفوز أصبح تشيلسي الإنجليزي أول فريق يفوز بلقب كأس العالم للأندية (وفق نظام البطولة الجديد) داخلا التاريخ من أوسع أبوابه حاصدا جوائز مالية فاقت الـ120 مليون دولار أمريكي. (النهاية)

ح م ش


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