(تشيلسي) يتوج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 بثلاثية في شباك (باريس سان جيرمان)

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(تشيلسي) يتوج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 بثلاثية في شباك (باريس سان جيرمان)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 7 (كونا) -- توج نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (أمريكا 2025) بعد فوزه في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان الفرنسي (3 - 0).
وإثر هجمة معاكسة سجل كول بالمير هدف السبق لـ(البلوز) في الدقيقة الـ22 من المباراة التي أقيمت على استاد (ميتلايف) بولاية (نيوجيرسي) بعد تسديدة خادعة بالزاوية البعيدة في شباك دوناروما.
وبنفس السيناريو ضاعف بالمير تقدم تشيلسي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ30 بعدما وجد نفسه على أعتاب منطقة الجزاء ليسدد كرة مشابهة لتلك التي سجل منها الهدف الأول.
وقبل نهاية الشوط الأول سجل جواو بيدرو ثالث أهداف تشيلسي في الدقيقة الـ43.
ومع انطلاق الشوط الثاني حاول (باريس سان جيرمان) العودة للمباراة إلا أن يقظة ورغبة لاعبي (تشيلسي) وحارس مرماهم الإسباني روبيرتو سانشيز حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز كبير وتاريخي.
وبهذا الفوز أصبح تشيلسي الإنجليزي أول فريق يفوز بلقب كأس العالم للأندية (وفق نظام البطولة الجديد) داخلا التاريخ من أوسع أبوابه حاصدا جوائز مالية فاقت الـ120 مليون دولار أمريكي. (النهاية)
ح م ش
وإثر هجمة معاكسة سجل كول بالمير هدف السبق لـ(البلوز) في الدقيقة الـ22 من المباراة التي أقيمت على استاد (ميتلايف) بولاية (نيوجيرسي) بعد تسديدة خادعة بالزاوية البعيدة في شباك دوناروما.
وبنفس السيناريو ضاعف بالمير تقدم تشيلسي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ30 بعدما وجد نفسه على أعتاب منطقة الجزاء ليسدد كرة مشابهة لتلك التي سجل منها الهدف الأول.
وقبل نهاية الشوط الأول سجل جواو بيدرو ثالث أهداف تشيلسي في الدقيقة الـ43.
ومع انطلاق الشوط الثاني حاول (باريس سان جيرمان) العودة للمباراة إلا أن يقظة ورغبة لاعبي (تشيلسي) وحارس مرماهم الإسباني روبيرتو سانشيز حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز كبير وتاريخي.
وبهذا الفوز أصبح تشيلسي الإنجليزي أول فريق يفوز بلقب كأس العالم للأندية (وفق نظام البطولة الجديد) داخلا التاريخ من أوسع أبوابه حاصدا جوائز مالية فاقت الـ120 مليون دولار أمريكي. (النهاية)
ح م ش
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