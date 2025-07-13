العراق ينفي إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران

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العراق ينفي إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 13 - 7 (كونا) -- نفت وزارة النقل العراقية ليل اليوم الأحد ما أوردته تقارير إعلامية بإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما في ذلك الرحلات مع تركيا.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن "الأجواء العراقية متاحة أمام حركة الملاحة الجوية وأن مطارات العراق مفتوحة امام جميع شركات النقل الجوي".
وتابع البيان نقلا عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي"وزارة النقل تنفي اغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما فيها الرحلات الجوية بين العراق وتركيا".
وأضاف "هناك تدفق للرحلات عبر الاجواء العراقية وان مطارات العراق واجوائه مفتوحة امام الشركات كافة".
كانت وسائل إعلام قد أفادت قبل ساعات بوقف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى العراق والأردن وايران وسوريا والأردن حتى نهاية يوليو الجاري من دون توضيح الأسباب. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن "الأجواء العراقية متاحة أمام حركة الملاحة الجوية وأن مطارات العراق مفتوحة امام جميع شركات النقل الجوي".
وتابع البيان نقلا عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي"وزارة النقل تنفي اغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما فيها الرحلات الجوية بين العراق وتركيا".
وأضاف "هناك تدفق للرحلات عبر الاجواء العراقية وان مطارات العراق واجوائه مفتوحة امام الشركات كافة".
كانت وسائل إعلام قد أفادت قبل ساعات بوقف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى العراق والأردن وايران وسوريا والأردن حتى نهاية يوليو الجاري من دون توضيح الأسباب. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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