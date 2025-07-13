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العراق ينفي إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران

العراق ينفي إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران

2025-07-13 11:15:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 13 - 7 (كونا) -- نفت وزارة النقل العراقية ليل اليوم الأحد ما أوردته تقارير إعلامية بإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما في ذلك الرحلات مع تركيا.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن "الأجواء العراقية متاحة أمام حركة الملاحة الجوية وأن مطارات العراق مفتوحة امام جميع شركات النقل الجوي".
وتابع البيان نقلا عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي"وزارة النقل تنفي اغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما فيها الرحلات الجوية بين العراق وتركيا".
وأضاف "هناك تدفق للرحلات عبر الاجواء العراقية وان مطارات العراق واجوائه مفتوحة امام الشركات كافة".
كانت وسائل إعلام قد أفادت قبل ساعات بوقف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى العراق والأردن وايران وسوريا والأردن حتى نهاية يوليو الجاري من دون توضيح الأسباب. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص


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