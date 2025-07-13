البنك المركزي اليمني يحذر من عملة معدنية مزورة أصدرها الحوثيون

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البنك المركزي اليمني يحذر من عملة معدنية مزورة أصدرها الحوثيون
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 13 - 7 (كونا) -- حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من تداول عملة معدنية مزورة فئة 50 ريالا أعلنت ميليشيا الحوثي إصدارها عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في صنعاء.
وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة تعد عملا تدميريا جديدا ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني ونهب مقدراته دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
وجدد تحذيره للمواطنين والقطاع المصرفي والتجاري في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل بأي عملة مزورة قديمة كانت أو حديثة لتفادي التعرض للعقوبات المرتبطة بالتعامل مع كيان غير شرعي مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد أن هذا التصعيد الحوثي يعد نسفا صريحا لإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن برعاية دولية والذي التزمت به الحكومة اليمنية والبنك المركزي بشكل كامل في حين لم تلتزم به الميليشيا منذ اليوم الأول.
ودعا البنك شركاء الإعلان الإقليميين والدوليين لإدانة هذا التصرف وتحمل مسؤولياتهم مجددا تأكيده على الاستمرار في أداء واجباته الدستورية لحماية الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين بكل الوسائل القانونية.
وحث المركزي اليمني البنوك ورجال الأعمال في مناطق الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم من مخاطر الانهيار المالي والانتهاكات التي تطال القطاع المصرفي على يد الميليشيا.
وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قد أعلن يوم أمس السبت إصدار عملة معدنية فئة 50 ريالا يمنيا وطرحها في السوق لمعالجة لمواجهة ما وصفه بمشكلة العملة التالفة بعد 14 شهرا من اصدارها عملة معدنية فئة 100 ريال وذلك بعد فشل محاولاتها على مدى سنوات لطباعة عملة ورقية في عدد من دول العالم التي ترفض التعامل معها وتحصر تعاملاتها مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة تعد عملا تدميريا جديدا ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني ونهب مقدراته دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
وجدد تحذيره للمواطنين والقطاع المصرفي والتجاري في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل بأي عملة مزورة قديمة كانت أو حديثة لتفادي التعرض للعقوبات المرتبطة بالتعامل مع كيان غير شرعي مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد أن هذا التصعيد الحوثي يعد نسفا صريحا لإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن برعاية دولية والذي التزمت به الحكومة اليمنية والبنك المركزي بشكل كامل في حين لم تلتزم به الميليشيا منذ اليوم الأول.
ودعا البنك شركاء الإعلان الإقليميين والدوليين لإدانة هذا التصرف وتحمل مسؤولياتهم مجددا تأكيده على الاستمرار في أداء واجباته الدستورية لحماية الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين بكل الوسائل القانونية.
وحث المركزي اليمني البنوك ورجال الأعمال في مناطق الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم من مخاطر الانهيار المالي والانتهاكات التي تطال القطاع المصرفي على يد الميليشيا.
وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قد أعلن يوم أمس السبت إصدار عملة معدنية فئة 50 ريالا يمنيا وطرحها في السوق لمعالجة لمواجهة ما وصفه بمشكلة العملة التالفة بعد 14 شهرا من اصدارها عملة معدنية فئة 100 ريال وذلك بعد فشل محاولاتها على مدى سنوات لطباعة عملة ورقية في عدد من دول العالم التي ترفض التعامل معها وتحصر تعاملاتها مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
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