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البنك المركزي اليمني يحذر من عملة معدنية مزورة أصدرها الحوثيون

البنك المركزي اليمني يحذر من عملة معدنية مزورة أصدرها الحوثيون

2025-07-13 11:15:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 13 - 7 (كونا) -- حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من تداول عملة معدنية مزورة فئة 50 ريالا أعلنت ميليشيا الحوثي إصدارها عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في صنعاء.
وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة تعد عملا تدميريا جديدا ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني ونهب مقدراته دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
وجدد تحذيره للمواطنين والقطاع المصرفي والتجاري في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل بأي عملة مزورة قديمة كانت أو حديثة لتفادي التعرض للعقوبات المرتبطة بالتعامل مع كيان غير شرعي مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد أن هذا التصعيد الحوثي يعد نسفا صريحا لإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن برعاية دولية والذي التزمت به الحكومة اليمنية والبنك المركزي بشكل كامل في حين لم تلتزم به الميليشيا منذ اليوم الأول.
ودعا البنك شركاء الإعلان الإقليميين والدوليين لإدانة هذا التصرف وتحمل مسؤولياتهم مجددا تأكيده على الاستمرار في أداء واجباته الدستورية لحماية الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين بكل الوسائل القانونية.
وحث المركزي اليمني البنوك ورجال الأعمال في مناطق الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم من مخاطر الانهيار المالي والانتهاكات التي تطال القطاع المصرفي على يد الميليشيا.
وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قد أعلن يوم أمس السبت إصدار عملة معدنية فئة 50 ريالا يمنيا وطرحها في السوق لمعالجة لمواجهة ما وصفه بمشكلة العملة التالفة بعد 14 شهرا من اصدارها عملة معدنية فئة 100 ريال وذلك بعد فشل محاولاتها على مدى سنوات لطباعة عملة ورقية في عدد من دول العالم التي ترفض التعامل معها وتحصر تعاملاتها مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. (النهاية)

س ن ص / ه س ص


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