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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع ممثلي الأمم المتحدة وألمانيا دعم العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع ممثلي الأمم المتحدة وألمانيا دعم العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار

2025-07-13 11:15:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 7 (كونا) -- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته والسفير الألماني رالف طراف سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة إلى جانب مناقشة آليات الدفع بالعملية السياسية والحفاظ على الاستقرار.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن المسؤولة الأممية رحبت خلال اللقاء ب"إطلاق السلطات سراح عدد من المحتجزين بعد سنوات من الاحتجاز" ووصفت ذلك بأنه "خطوة إيجابية نحو دعم مسار العدالة والمصالحة الوطنية".
وقدم السفير الألماني خلال اللقاء إحاطة حول مخرجات اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي "برلين" الذي عقد في يونيو الماضي مبرزا الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الهش لتهيئة الظروف الملائمة للعملية السياسية.
وجدد الدبيبة من جانبه التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة ودعم جهودها في الوصول إلى تسوية شاملة وإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين.
وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى إخضاع كافة المؤسسات لسلطة القانون بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد سلطة القرار.
وأشار بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام أكدت خلال اللقاء على أهمية لجنة المتابعة الدولية كملتقى يجمع الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية المعنية بالشأن الليبي مشددة على ضرورة تحقيق نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ من خلال الاجتماعات الدورية للجنة وإعادة تفعيل مجموعات العمل المختصة بالمسارات المختلفة مجددا.
كما شددت تيتيه على أهمية تجنب أي أفعال أو خطاب قد يؤدي إلى تصعيد أو اندلاع اشتباكات جديدة لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مشيدة بالمساهمة القيمة التي تقدمها لجان التهدئة والترتيبات الأمنية والعسكرية.
يذكر أن اللقاء جاء لاطلاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على نتائج الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في برلين والذي جدد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعم عملية سياسية ليبية خالصة يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها وتيسرها بعثة الأمم المتحدة. (النهاية)

ش ب م / م م ج


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