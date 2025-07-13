بلجيكا تشكر الإمارات على تسليمها 3 مطلوبين وتثمن تعاونها في مكافحة الجريمة الدولية

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بلجيكا تشكر الإمارات على تسليمها 3 مطلوبين وتثمن تعاونها في مكافحة الجريمة الدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل – 13 - 7 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الأحد عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لتسليمها ثلاثة مطلوبين إلى بلجيكا مشيدا بالتعاون المثمر بين البلدين في مجالات العدالة والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
وقال بريفو في منشور على منصة (إكس) "أرحب بتسليم ثلاثة أفراد من الإمارات هذا الصباح. ونتوجه بالشكر للسلطات الإماراتية وللجهات القضائية والشرطية والديبلوماسية المختصة على تعاونهم الفاعل والبناء".
وأضاف أن "مكافحة تهريب المخدرات والجريمة الدولية والإفلات من العقاب تظل من أولوياتنا المشتركة" مؤكدا أهمية استمرار الجهود والتنسيق بين الطرفين في هذا المجال.
وأعلنت شرطة دبي في وقت سابق اليوم أنها سلمت بلجيكا ثلاثة مطلوبين لتورطهم في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الدولية إلى السلطات البلجيكية بعد القبض عليهم مشيرة إلى أن هؤلاء صادر بحقهم نشرات دولية حمراء ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".
وأوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار حرص الإمارات على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون بمختلف أنحاء العالم من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز الأمن والأمان في المجتمعات. (النهاية)
أرن / م م ج
وقال بريفو في منشور على منصة (إكس) "أرحب بتسليم ثلاثة أفراد من الإمارات هذا الصباح. ونتوجه بالشكر للسلطات الإماراتية وللجهات القضائية والشرطية والديبلوماسية المختصة على تعاونهم الفاعل والبناء".
وأضاف أن "مكافحة تهريب المخدرات والجريمة الدولية والإفلات من العقاب تظل من أولوياتنا المشتركة" مؤكدا أهمية استمرار الجهود والتنسيق بين الطرفين في هذا المجال.
وأعلنت شرطة دبي في وقت سابق اليوم أنها سلمت بلجيكا ثلاثة مطلوبين لتورطهم في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الدولية إلى السلطات البلجيكية بعد القبض عليهم مشيرة إلى أن هؤلاء صادر بحقهم نشرات دولية حمراء ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".
وأوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار حرص الإمارات على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون بمختلف أنحاء العالم من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز الأمن والأمان في المجتمعات. (النهاية)
أرن / م م ج
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