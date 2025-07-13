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بلجيكا تشكر الإمارات على تسليمها 3 مطلوبين وتثمن تعاونها في مكافحة الجريمة الدولية

بلجيكا تشكر الإمارات على تسليمها 3 مطلوبين وتثمن تعاونها في مكافحة الجريمة الدولية

2025-07-13 11:15:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل – 13 - 7 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الأحد عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لتسليمها ثلاثة مطلوبين إلى بلجيكا مشيدا بالتعاون المثمر بين البلدين في مجالات العدالة والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
وقال بريفو في منشور على منصة (إكس) "أرحب بتسليم ثلاثة أفراد من الإمارات هذا الصباح. ونتوجه بالشكر للسلطات الإماراتية وللجهات القضائية والشرطية والديبلوماسية المختصة على تعاونهم الفاعل والبناء".
وأضاف أن "مكافحة تهريب المخدرات والجريمة الدولية والإفلات من العقاب تظل من أولوياتنا المشتركة" مؤكدا أهمية استمرار الجهود والتنسيق بين الطرفين في هذا المجال.
وأعلنت شرطة دبي في وقت سابق اليوم أنها سلمت بلجيكا ثلاثة مطلوبين لتورطهم في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الدولية إلى السلطات البلجيكية بعد القبض عليهم مشيرة إلى أن هؤلاء صادر بحقهم نشرات دولية حمراء ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".
وأوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار حرص الإمارات على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون بمختلف أنحاء العالم من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز الأمن والأمان في المجتمعات. (النهاية)

أرن / م م ج


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