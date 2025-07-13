موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك في زيارة رسمية.

باريس - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل معالي وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج السيد لوران سان مارتين وعددا من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة الفرنسية باريس.

باريس - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل الرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسيه البروفيسور فابريس بارليسي والمستشار الدولي للرئيس التنفيذي السيد ريمي تيوليت وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة الفرنسية باريس.

باريس - الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) تؤكد أن زيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لاسيما وأنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم.

الكويت - سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان يقول إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فرنسا تعد "محطة تاريخية مهمة تجسد عمق العلاقات (الكويتية - الفرنسية) التي تمتد لنحو ستة عقود".

الكويت - السفارة الهندية لدى الكويت تعلن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية لمواطني دولة الكويت بدءا من اليوم الأحد.

جدة - دولة الكويت تؤكد أن الحق في المياه مكفول باعتباره مسؤولية مشتركة تقوم على تفعيل آليات التعاون والتضامن الدوليين.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 139 فلسطينيا وإصابة 452 آخرين بينهم أطفال ونساء خلال ال24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. (النهاية) م م ج