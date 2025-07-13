موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
باريس - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل معالي وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج السيد لوران سان مارتين وعددا من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة الفرنسية باريس.
باريس - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل الرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسيه البروفيسور فابريس بارليسي والمستشار الدولي للرئيس التنفيذي السيد ريمي تيوليت وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة الفرنسية باريس.
باريس - الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) تؤكد أن زيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لاسيما وأنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم.
الكويت - سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان يقول إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فرنسا تعد "محطة تاريخية مهمة تجسد عمق العلاقات (الكويتية - الفرنسية) التي تمتد لنحو ستة عقود".
الكويت - السفارة الهندية لدى الكويت تعلن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية لمواطني دولة الكويت بدءا من اليوم الأحد.
جدة - دولة الكويت تؤكد أن الحق في المياه مكفول باعتباره مسؤولية مشتركة تقوم على تفعيل آليات التعاون والتضامن الدوليين.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 139 فلسطينيا وإصابة 452 آخرين بينهم أطفال ونساء خلال ال24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. (النهاية) م م ج
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