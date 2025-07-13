مؤشرا "البورصة" يقفلان على تباين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 , 959.10‭ ‬بانخفاض‭ ‬وقدره‭ ‬1‭.‬83‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬862‭.‬18‭ ‬بارتفاع‭ ‬وقدره‭ ‬1‭.‬26‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭. ‬وقد‭ ‬تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬5‭.‬74‭ ‬ملايين‭ ‬سهم،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬36‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬110‭ ‬صفقات،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المستثمرون‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬غير‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬1‭.‬18‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬50.19 % ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬21‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬28‭ ‬صفقة‭. ‬جاء‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ (‬بيتك‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬1‭.‬18‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬50‭.‬19 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬21‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬28‭ ‬صفقة‭. ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬590.45‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬25‭.‬07 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬51‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬32‭ ‬صفقة‭. ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬289‭.‬98‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬12‭.‬31 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬805‭.‬49‭ ‬آلاف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬صفقات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬17‭ ‬شركة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬4‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬4‭ ‬شركات،‭ ‬وحافـظت‭ ‬بقـيـة‭ ‬الشركـات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقفالاتها‭ ‬السابقة‭.‬