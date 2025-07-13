مؤشرا "البورصة" يقفلان على تباين

مؤشرا "البورصة" يقفلان على تباين
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1 , 959.10 بانخفاض وقدره 1.83 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 862.18 بارتفاع وقدره 1.26 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 5.74 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.36 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 110 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الشركات غير البحرينية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.18 مليون دينار أي ما نسبته 50.19 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.21 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 28 صفقة. جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.18 مليون دينار أي ما نسبته 50.19 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.21 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 28 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 590.45 ألف دينار أي ما نسبته 25.07 % من إجمالي قيمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 2.51 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 32 صفقة. ثم جاءت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بقيمة قدرها 289.98 ألف دينار أي ما نسبته 12.31 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 805.49 آلاف سهم، تم تنفيذها من خلال 5 صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 17 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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