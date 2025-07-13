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ممثلو بنوك لـ(بنا):المشاركة في تنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص

ممثلو بنوك لـ(بنا):المشاركة في تنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص

2025-07-13 11:14:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أكّد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬أن‭ ‬خيارات‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬و‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬،‭ ‬و«مزايا‮»‬،‭ ‬و«مزايا‭ ‬الفئة‭ ‬المستحدثة‮»‬‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتواكب‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬مناسب،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬المستفيدين‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وسرعة‭ ‬الإجراءات‭.‬

وأضافوا،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬التسهيلات‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البنوك‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬وتقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬تتميز‭ ‬بالسلاسة‭ ‬والسرعة،‭ ‬بما‭ ‬يمكّن‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬معاملاته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬تتيح‭ ‬للمستفيدين‭ ‬خطط‭ ‬سداد‭ ‬متنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬التمويل‭ ‬وفقًا‭ ‬لطبيعة‭ ‬المسار‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬فيصل‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬لبرنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬يمثل‭ ‬ترجمةً‭ ‬عملية‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتواكب‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬ناجحًا‭ ‬للتكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬تملّك‭ ‬السكن،‭ ‬وتنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬تطوير‭ ‬خدماته‭ ‬ومنتجاته،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬الخطط‭ ‬التنموية‭ ‬للمملكة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬،‭ ‬و«تسهيل‮»‬،‭ ‬و«تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬للسكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متكاملة،‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬لتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬السكن‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬مالية‭ ‬مستقرة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬يوفر‭ ‬تمويلاً‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬91 ? 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬دون‭ ‬دفعة‭ ‬مقدمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مزايا‭ ‬مرنة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خيار‭ ‬‮«‬التمويل‭ ‬الإضافي‭ ‬التنازلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬تقليص‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬بما‭ ‬يخفف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬ويعزز‭ ‬قدرة‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬سجّل‭ ‬إنجازًا‭ ‬بارزًا‭ ‬بتسليم‭ ‬أول‭ ‬عقار‭ ‬ممول‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تُجسد‭ ‬فعالية‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وسرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإجراءات،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يواصل‭ ‬التزامه‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬ودعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬تملك‭ ‬السكن‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أعربت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬البنك‭ ‬بشراكته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لدعم‭ ‬برامج‭ ‬التمويل‭ ‬الإسكاني‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬ميسرة‭ ‬وفعّالة،‭ ‬مبينة‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تنافسية‭ ‬شاملة،‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬إلى‭ ‬إعفاءات‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬ورسوم‭ ‬التأمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬دعم‭ ‬الكهرباء‭ ‬واشتراكات‭ ‬الصيانة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬تملك‭ ‬منازلهم‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬يتيح‭ ‬للمستثمر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عقاري‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بنسبة‭ ‬120 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار،‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬حكومي‭ ‬يغطي‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬القسط‭ ‬المستحق‭ ‬والقسط‭ ‬الفعلي،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬الدخل‭. ‬بينما‭ ‬يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬التسهيل‮»‬‭ ‬تمويلاً‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لشراء‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬المسكن‭ ‬أو‭ ‬الأرض،‭ ‬بعائد‭ ‬ثابت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬السداد‭ ‬البالغة‭ ‬30‭ ‬عامًا‭. ‬أما‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬،‭ ‬فيقدم‭ ‬تمويلاً‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬91‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بأقساط‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬35 % ‭ ‬من‭ ‬الدخل،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬دمج‭ ‬دخل‭ ‬الزوجين‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دفعة‭ ‬مقدمة‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬محمد‭ ‬جمالي‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬نوعية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار،‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مرنة‭ ‬ومناسبة،‭ ‬ضمن‭ ‬شراكة‭ ‬ناجحة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تُعد‭ ‬ترجمة‭ ‬واقعية‭ ‬لتوجهات‭ ‬القيادة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬مركزية‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية،‭ ‬وأهمية‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬أدوات‭ ‬السوق‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬المؤسسية‭ ‬ما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬الإسكانية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات،‭ ‬لتتفرغ‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬تنفيذية‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تشرف‭ ‬وتحفّز‭ ‬وتضبط‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬التمويلات‭ ‬تشمل‭ ‬أغراضًا‭ ‬متعددة،‭ ‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬وحدة‭ ‬أو‭ ‬شقة‭ ‬سكنية،‭ ‬وشراء‭ ‬أرض،‭ ‬وبناء‭ ‬المسكن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬الخيارات‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويمنحهم‭ ‬حرية‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬ونوع‭ ‬المسكن‭ ‬حسب‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬خضوع‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬للتحديث‭ ‬الدوري،‭ ‬وتوفير‭ ‬خطة‭ ‬الأقساط‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬للمواطنين‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬فعالة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

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