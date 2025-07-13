توافر الصافي بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مخفضة 9 كيلو من الصافي بـ10 دنانير والثلاجة بـ60 دينارا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬طرح‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اسماك‭ ‬الصافي‭ ‬وبأسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬دينار‭ ‬ونصف‭ ‬ودينار‭ ‬و100‭ ‬فلس،‭ ‬والثلاجة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬دينارا‭. ‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬‮«‬من‭ ‬اهم‭ ‬أسباب‭ ‬توافر‭ ‬اسماك‭ ‬الصافي‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬وزيادة‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬وانخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬هو‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬صيد‭ ‬الصافي‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬ابريل‭ ‬ومايو‭ ‬الماضيين،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬توافره‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعارها،‭ ‬وتمنى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬تنظيم‭ ‬قوانين‭ ‬الصيد،‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الاسيويين‭ ‬الذين‭ ‬يخالفون‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الصيد،‭ ‬ويجب‭ ‬محاسبتهم‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬الدخيل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ ‬للبحر‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬ووضع‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المخالفين،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬مستقبلا‭ ‬وهذه‭ ‬بوادر‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬يقول‭ ‬القلاف‭ ‬مهدي‭ ‬العصفور‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬توافره‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬فقد‭ ‬وصلت‭ ‬الأسعار‭ ‬بين‭ ‬دينارين‭ ‬ودينار‭ ‬و100‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو،‭ ‬والثلاجة‭ ‬تتراوح‭ ‬أسعارها‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬دينارا‭ ‬و120‭ ‬دينارا،‭ ‬بحسب‭ ‬المبحر‭ ‬والحجم،‭ ‬وتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬اكثر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬بسبب‭ ‬وفرة‭ ‬السمك‭. ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الصيادين‭ ‬فرحون‭ ‬بالوفرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬الصافي‭ ‬بسبب‭ ‬شح‭ ‬الصافي‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬الكيلو‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬دنانير‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬نتيجة‭ ‬للحظر‭ ‬تكاثر‭ ‬الصافي‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والعرض‭ ‬كان‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الصافي‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬و3‭ ‬او‭ ‬4‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير‭ ‬بحسب‭ ‬حجم‭ ‬السمكة‭ ‬والمبحر،‭ ‬كما‭ ‬تختلف‭ ‬اسعار‭ ‬ثلاجة‭ ‬السمك‭ ‬من‭ ‬مبحر‭ ‬الى‭ ‬اخر‭ ‬فمثلا‭ ‬مبحر‭ ‬البديع‭ ‬تكون‭ ‬الثلاجة‭ ‬بـ60‭ ‬دينارا،‭ ‬و5‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬ومبحر‭ ‬حوار‭ ‬الثلاجة‭ ‬بـ120‭ ‬دينارا‭ ‬والكيلو‭ ‬بـ3‭ ‬دنانير‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬اقبال‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬رغبة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬سمك‭ ‬الصافي،‭ ‬والاسعار‭ ‬جيدة‭.‬