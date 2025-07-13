توافر الصافي بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مخفضة 9 كيلو من الصافي بـ10 دنانير والثلاجة بـ60 دينارا

توافر الصافي بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مخفضة 9 كيلو من الصافي بـ10 دنانير والثلاجة بـ60 دينارا
كتبت: نوال عباس
شهدت الأسواق المحلية طرح كميات كبيرة من اسماك الصافي وبأسعار مخفضة تتراوح بين دينار ونصف ودينار و100 فلس، والثلاجة تصل الى 60 دينارا.
ويقول رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل «من اهم أسباب توافر اسماك الصافي بكميات كبيرة وزيادة العرض في هذه الفترة وانخفاض الأسعار هو الحظر الذي فرضته الحكومة لتنظيم عملية صيد الصافي مدة شهرين خلال شهري ابريل ومايو الماضيين، ما ادى الى توافره بكميات كبيرة، وانخفاض أسعارها، وتمنى الاستمرار في فرض تنظيم قوانين الصيد، وخاصة انه مازال هناك بعض الاسيويين الذين يخالفون قانون تنظيم الصيد، ويجب محاسبتهم».
وطالب الدخيل من الجهات المعنية الاستمرار في المراقبة للبحر للحفاظ على الثروة السمكية ووضع العقوبات على المخالفين، وخاصة ان تطبيق القوانين سيزيد من كميات الأسماك مستقبلا وهذه بوادر طيبة من الحكومة.
ومن جانبه يقول القلاف مهدي العصفور «هناك انخفاض كبير جدا في أسعار السمك نظرا الى توافره في الأسواق بكميات كبيرة فقد وصلت الأسعار بين دينارين ودينار و100 فلس للكيلو، والثلاجة تتراوح أسعارها بين 60 دينارا و120 دينارا، بحسب المبحر والحجم، وتوقع ان تنخفض الأسعار اكثر خلال الأيام القادمة بسبب وفرة السمك. مشيرا الى ان الصيادين فرحون بالوفرة، وخاصة ان العام الماضي في هذه الفترة كان هناك ارتفاع في اسعار الصافي بسبب شح الصافي حتى وصل الكيلو الى 6 دنانير ، ولكن نتيجة للحظر تكاثر الصافي بكميات كبيرة هذا العام والعرض كان كبيرا جدا، حتى وصل سعر الصافي الى 9 كيلو بـ10 دنانير، و3 او 4 كيلو بـ10 دنانير بحسب حجم السمكة والمبحر، كما تختلف اسعار ثلاجة السمك من مبحر الى اخر فمثلا مبحر البديع تكون الثلاجة بـ60 دينارا، و5 كيلو بـ10 دنانير، ومبحر حوار الثلاجة بـ120 دينارا والكيلو بـ3 دنانير مشيرا الى اقبال الناس على الشراء بشكل كبير بسبب رغبة الناس في شراء سمك الصافي، والاسعار جيدة.
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