  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
توافر الصافي بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مخفضة 9 كيلو من الصافي بـ10 دنانير والثلاجة بـ60 دينارا

توافر الصافي بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مخفضة 9 كيلو من الصافي بـ10 دنانير والثلاجة بـ60 دينارا

2025-07-13 11:14:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬طرح‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اسماك‭ ‬الصافي‭ ‬وبأسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬دينار‭ ‬ونصف‭ ‬ودينار‭ ‬و100‭ ‬فلس،‭ ‬والثلاجة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬دينارا‭. ‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬‮«‬من‭ ‬اهم‭ ‬أسباب‭ ‬توافر‭ ‬اسماك‭ ‬الصافي‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬وزيادة‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬وانخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬هو‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬صيد‭ ‬الصافي‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬ابريل‭ ‬ومايو‭ ‬الماضيين،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬توافره‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعارها،‭ ‬وتمنى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬تنظيم‭ ‬قوانين‭ ‬الصيد،‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الاسيويين‭ ‬الذين‭ ‬يخالفون‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الصيد،‭ ‬ويجب‭ ‬محاسبتهم‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬الدخيل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ ‬للبحر‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬ووضع‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المخالفين،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬مستقبلا‭ ‬وهذه‭ ‬بوادر‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬يقول‭ ‬القلاف‭ ‬مهدي‭ ‬العصفور‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬توافره‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬فقد‭ ‬وصلت‭ ‬الأسعار‭ ‬بين‭ ‬دينارين‭ ‬ودينار‭ ‬و100‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو،‭ ‬والثلاجة‭ ‬تتراوح‭ ‬أسعارها‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬دينارا‭ ‬و120‭ ‬دينارا،‭ ‬بحسب‭ ‬المبحر‭ ‬والحجم،‭ ‬وتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬اكثر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬بسبب‭ ‬وفرة‭ ‬السمك‭. ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الصيادين‭ ‬فرحون‭ ‬بالوفرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬الصافي‭ ‬بسبب‭ ‬شح‭ ‬الصافي‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬الكيلو‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬دنانير‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬نتيجة‭ ‬للحظر‭ ‬تكاثر‭ ‬الصافي‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والعرض‭ ‬كان‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الصافي‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬و3‭ ‬او‭ ‬4‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير‭ ‬بحسب‭ ‬حجم‭ ‬السمكة‭ ‬والمبحر،‭ ‬كما‭ ‬تختلف‭ ‬اسعار‭ ‬ثلاجة‭ ‬السمك‭ ‬من‭ ‬مبحر‭ ‬الى‭ ‬اخر‭ ‬فمثلا‭ ‬مبحر‭ ‬البديع‭ ‬تكون‭ ‬الثلاجة‭ ‬بـ60‭ ‬دينارا،‭ ‬و5‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬ومبحر‭ ‬حوار‭ ‬الثلاجة‭ ‬بـ120‭ ‬دينارا‭ ‬والكيلو‭ ‬بـ3‭ ‬دنانير‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬اقبال‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬رغبة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬سمك‭ ‬الصافي،‭ ‬والاسعار‭ ‬جيدة‭.‬

MENAFN13072025000055011008ID1109795375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث