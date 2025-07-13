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تأكيدا لريادتها في صنع مستقبل مستدام..ألبا تنال التقييم البلاتيني من إيكوفاديس للمرة الثانية

تأكيدا لريادتها في صنع مستقبل مستدام..ألبا تنال التقييم البلاتيني من إيكوفاديس للمرة الثانية

2025-07-13 11:14:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

تفخر‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بإعلان‭ ‬حصولها‭ ‬مجددًا‭ ‬على‭ ‬التقييم‭ ‬البلاتيني‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬إيكوفاديس،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬المرموق‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الاستشرافية‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي،‭ ‬والحماية‭ ‬البيئية،‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬التقييم‭ ‬البلاتيني‭ ‬من‭ ‬إيكوفاديس‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للشركة،‭ ‬حيث‭ ‬نحرص‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لعملياتنا،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬يلهمنا‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تقييم‭ ‬إيكوفاديس‭ ‬للاستدامة‭ ‬يعنى‭ ‬بتقييم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية،‭ ‬وهي‭: ‬البيئة،‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الأخلاقيات،‭ ‬والمشتريات‭ ‬المستدامة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬البا‭ ‬على‭ ‬التقييم‭ ‬البلاتيني‭ ‬يضعها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬1 % ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬شملها‭ ‬التقييم‭ ‬عالميًا‭.‬

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