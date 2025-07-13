تأكيدا لريادتها في صنع مستقبل مستدام..ألبا تنال التقييم البلاتيني من إيكوفاديس للمرة الثانية

تأكيدا لريادتها في صنع مستقبل مستدام..ألبا تنال التقييم البلاتيني من إيكوفاديس للمرة الثانية
تفخر شركة ألمنيوم البحرين (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، بإعلان حصولها مجددًا على التقييم البلاتيني من منظمة إيكوفاديس، وذلك للعام الثاني على التوالي. ويؤكد هذا التقييم المرموق مكانة الشركة الرائدة ورؤيتها الاستشرافية في إرساء أعلى معايير التميز التشغيلي، والحماية البيئية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا: «إن حصولنا على التقييم البلاتيني من إيكوفاديس للسنة الثانية على التوالي هو مصدر فخر واعتزاز للشركة، حيث نحرص بشكل كبير على دفع الجهود التي تسهم في تحقيق التأثير الإيجابي على المستويين البيئي والاجتماعي، وذلك من خلال التطوير المستمر لعملياتنا، ودعم جهود الاستدامة في المملكة وعلى المستوى العالمي. كما يلهمنا هذا الإنجاز للوصول إلى آفاق أكبر من خلال مواصلة هذه الجهود».
جدير بالذكر أن تقييم إيكوفاديس للاستدامة يعنى بتقييم المؤسسات والشركات في أربعة مجالات رئيسية، وهي: البيئة، القوى العاملة وحقوق الإنسان، الأخلاقيات، والمشتريات المستدامة. كما أن حصول البا على التقييم البلاتيني يضعها ضمن قائمة النخبة التي تمثل 1 % من الشركات التي شملها التقييم عالميًا.
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