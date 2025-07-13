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وزير العدل يصدر قرارا بتنظيم جديد لقواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير العدل يصدر قرارا بتنظيم جديد لقواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

2025-07-13 11:14:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أصدر‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬تقدير‭ ‬مكافأة‭ ‬أمناء‭ ‬التفليسة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬ضمن‭ ‬تنظيم‭ ‬متكامل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حوكمة‭ ‬عملية‭ ‬التقدير،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬المكافآت،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬على‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أمناء‭ ‬التفليسة‭ ‬بجدول‭ ‬الخبراء‭.‬

وألزم‭ ‬القرار‭ ‬أمين‭ ‬التفليسة،‭ ‬سواء‭ ‬عند‭ ‬ترشيحه‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تعيينه،‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬مكتوب‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬يتضمن‭ ‬مقدار‭ ‬المكافأة‭ ‬المقترحة‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬بُني‭ ‬عليها‭ ‬التقدير،‭ ‬وتبت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إما‭ ‬بالموافقة‭ ‬أو‭ ‬بالتعديل،‭ ‬بعد‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الدائنين‭ ‬إن‭ ‬وُجدت،‭ ‬كما‭ ‬منح‭ ‬القرار‭ ‬المحكمة‭ ‬صلاحية‭ ‬تعديل‭ ‬المكافأة‭ ‬لاحقًا‭ ‬سواء‭ ‬بالزيادة‭ ‬أو‭ ‬الخفض،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعطيات‭.‬

وبين‭ ‬القرار‭ ‬ان‭ ‬تقدير‭ ‬المكافأة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أسس‭ ‬أبرزها،‭ ‬طبيعة‭ ‬منشأة‭ ‬المدين‭ ‬وحجمها،‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أمين‭ ‬التفليسة‭ ‬ودرجة‭ ‬تعقيدها،‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتخذة،‭ ‬ومدى‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬وتعظيم‭ ‬قيمتها‭. ‬كما‭ ‬يؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مدى‭ ‬تعقيد‭ ‬حصر‭ ‬مطالبات‭ ‬الدائنين‭ ‬ودقّتها،‭ ‬ودور‭ ‬الأمين‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬أو‭ ‬التصفية،‭ ‬والوقت‭ ‬المبذول‭ ‬مقارنة‭ ‬بمؤهلاته‭ ‬وخبراته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬تراها‭ ‬المحكمة‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬الى‭ ‬إلزام‭ ‬الأمين‭ ‬بتقديم‭ ‬مطالبة‭ ‬مفصلة‭ ‬للمحكمة‭ ‬تتضمن‭ ‬بيانًا‭ ‬بأسس‭ ‬تقدير‭ ‬المكافأة،‭ ‬وإذا‭ ‬وُجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أمين،‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬المطالبة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬مبررات‭ ‬لتقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل،‭ ‬كما‭ ‬أجاز‭ ‬القرار‭ ‬للمحكمة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المكافأة‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها،‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الأمين،‭ ‬أو‭ ‬المدين،‭ ‬أو‭ ‬لجنة‭ ‬الدائنين،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دائنين‭ ‬يمثلون‭ ‬10 % ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الديون‭ ‬غير‭ ‬المضمونة‭.‬

وتضمنت‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬إمكانية‭ ‬صرف‭ ‬مكافأة‭ ‬استثنائية‭ ‬للأمين،‭ ‬إذا‭ ‬قدم‭ ‬مجهودًا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الجهد‭ ‬المعقول‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة‭ ‬أو‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬الدائنين‭ ‬أو‭ ‬تسريع‭ ‬تعافي‭ ‬المدين،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬الاستثنائية‭: ‬التوصل‭ ‬لتسوية‭ ‬مطالبات‭ ‬جوهرية،‭ ‬أو‭ ‬استرداد‭ ‬أصول‭ ‬مؤثرة،‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬المصاريف،‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬المنشأة‭ ‬ككيان‭ ‬عامل،‭ ‬أو‭ ‬إبطال‭ ‬معاملات‭ ‬مخالفة،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لاحق،‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬تجارية‭ ‬فعالة‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬كلفت‭ ‬المحكمة‭ ‬أمين‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬بإدارة‭ ‬أعمال‭ ‬المدين‭ ‬وتسيير‭ ‬المنشأة،‭ ‬فإن‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬شهرية‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬التكليف،‭ ‬وتُحتسب‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬نفسها‭.‬

ووفقًا‭ ‬للقرار،‭ ‬يجوز‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬المكافأة‭ ‬أو‭ ‬المصاريف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬صدورها،‭ ‬ويُشترط‭ ‬أن‭ ‬تستمع‭ ‬المحكمة‭ ‬لجميع‭ ‬الآراء‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬القرار،‭ ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬صرف‭ ‬المكافآت‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬جزئية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تأجيل‭ ‬صرف‭ ‬المكافآت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬السيولة‭ ‬الكافية‭ ‬لدى‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة‭.‬

وشمل‭ ‬القرار‭ ‬ثلاثة‭ ‬جداول‭ ‬رئيسية‭ ‬توضح‭ ‬نسب‭ ‬وأوقات‭ ‬صرف‭ ‬المكافآت‭ ‬لأمناء‭ ‬التفليسة،‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬الإجراء،‭ ‬ففي‭ ‬حالة‭ ‬أمين‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬تُصرف‭ ‬المكافأة‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬دفعات‭ ‬5 % ‭ ‬عند‭ ‬التعيين‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬10 % ‭ ‬بعد‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬المدين‭ ‬وأعماله‭ ‬وكافة‭ ‬الظروف‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للمدين‭ ‬والتطورات‭ ‬المتوقعة‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬20 % ‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬تتجاوز‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬إعداد‭ ‬السجل‭ ‬الخاص‭ ‬ببيانات‭ ‬الدائنين‭ ‬والدائنين‭ ‬المضمونين‭ ‬ومبالغ‭ ‬مطالباتهم‭ ‬وتاريخ‭ ‬استحقاقها‭ ‬وطبيعة‭ ‬الضمانات‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة‭ ‬مرفقة‭ ‬به‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬تؤيد‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات،‭ ‬25 % ‭ ‬عند‭ ‬اعداد‭ ‬مقترح‭ ‬خطة‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬30 % ‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الخطة،‭ ‬و20 % ‭ ‬اعداد‭ ‬التقرير‭ ‬الختامي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬او‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬على‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الخطة‭.‬

أما‭ ‬أمين‭ ‬التصفية،‭ ‬فتُوزع‭ ‬مكافأته‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬دفعات‭ ‬تبدأ‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬عند‭ ‬التعيين‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬10 % ‭ ‬بعد‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬المدين‭ ‬واعماله‭ ‬وكافة‭ ‬الظروف‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للمدين‭ ‬والتطورات‭ ‬المتوقعة‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬تجاوز‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬و20 % ‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬تصفية‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬تجاوز‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬و30 % ‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬التوزيعات،‭ ‬و20 % ‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬التوزيعات،‭ ‬وتُصرف‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭ ‬البالغة‭ ‬15 % ‭ ‬بعد‭ ‬اعداد‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭.‬

فيما‭ ‬تُقسم‭ ‬مكافأة‭ ‬أمين‭ ‬التفليسة‭ ‬المؤقت‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬دفعات،‭ ‬هي‭ ‬10 % ‭ ‬عند‭ ‬التعيين‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬تتجاوز‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬و30 % ‭ ‬بعد‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬المدين‭ ‬وأعماله‭ ‬وكافة‭ ‬الظروف‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للمدين‭ ‬والتطورات‭ ‬المتوقعة‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬يتجاوز‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬و30 % ‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة‭ ‬وإدارة‭ ‬اعمال‭ ‬المدين‭ ‬او‭ ‬الاشراف‭ ‬عليها‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬تكليفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬بذلك،‭ ‬و30 % ‭ ‬عند‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬افتتاح‭ ‬إجراءات‭ ‬الإفلاس‭ ‬وتسليم‭ ‬العهد‭.‬

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