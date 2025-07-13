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الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس وفد البحرين في اجتماع مجموعة الإجمونت

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس وفد البحرين في اجتماع مجموعة الإجمونت

2025-07-13 11:14:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

ترأست‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالي،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العام‭ ‬الحادي‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمجموعة‭ ‬الإجمونت،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬181‭ ‬وحدة‭ ‬تحريات‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ويأتي‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الثلاثين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬محاور‭ ‬استراتيجية‭ ‬رئيسية‭ ‬شملت‭ ‬تعزيز‭ ‬استقلالية‭ ‬وحدة‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬واستقلاليتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬لضمان‭ ‬كفاءة‭ ‬أدائها،‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬الكافية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التمويل‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للشبكة‭ ‬الآمنة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الإجمونت‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الحساسة‭ ‬بأمان‭ ‬تام‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬الإجمونت‭ ‬تخصيص‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يومًا‭ ‬عالميًا‭ ‬لوحدات‭ ‬التحريات‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬للدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعربت‭ ‬مجموعة‭ ‬الإجمونت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مساهماتها‭ ‬القيمة‭ ‬وجهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليها‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬والممثل‭ ‬الإقليمي‭ ‬لدول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬المجموعة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ ‬شبكة‭ ‬وحدات‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

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