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"البحرين للتنمية" ضمن أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2025

"البحرين للتنمية" ضمن أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2025

2025-07-13 11:14:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفخرٍ‭ ‬إدراجه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬قائمة‭ ‬البلاد‭ ‬لأقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬2025‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بالتميز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عملياته‭ ‬وأعماله‭ ‬المؤسسية‭.‬

ويقف‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬الإسهامات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬سُبل‭ ‬التمويل‭ ‬والتمكين‭ ‬لكلٍ‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬ويقف‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬الموظفين‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رحلة‭ ‬النمو‭ ‬وبلوغ‭ ‬النجاحات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬لمؤسسة‭ ‬البلاد‭ ‬الإعلامية‭ ‬على‭ ‬ثقتها‭ ‬بنا،‭ ‬وإنه‭ ‬لمدعاة‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إدراجنا‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭. ‬ولطالما‭ ‬سعينا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬ ‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬ ‭ ‬لخدمة‭ ‬كل‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬والمساهمين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وسُبل‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬لصالح‭ ‬النهوض‭ ‬بدور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭. ‬وإننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬ريادتنا‭ ‬وتنافسيتنا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬المحلي‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬أقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬المبادرة‭ ‬بنسخها‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة،‭ ‬والتجاوب‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمعنيين‭. ‬وهي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة،‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬متميز،‭ ‬وقدمت‭ ‬إسهامات‭ ‬مهمة‭ ‬وبارزة،‭ ‬ولعبت‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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