"البحرين للتنمية" ضمن أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2025

"البحرين للتنمية" ضمن أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2025
أعلن بنك البحرين للتنمية، البنك الرائد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، بفخرٍ إدراجه للمرة الثانية على التوالي ضمن «قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية»، وذلك للعام 2025. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى التزام البنك بالتميز على صعيد عملياته وأعماله المؤسسية.
ويقف هذا التقدير شاهدًا على الإسهامات المستمرة التي يبذلها بنك البحرين للتنمية في سبيل تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية، ودفع عجلة التنمية ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ما يتحقق عبر تقديم سُبل التمويل والتمكين لكلٍ من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين. كما ويقف هذا التكريم شاهدًا على كفاءة الموظفين وتفانيهم في العمل والعطاء المؤسسي، الأمر الذي أسهم بدوره في دعم رحلة النمو وبلوغ النجاحات وتعزيز مكانة البنك.
بهذه المناسبة، صرّحت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية بقولها: «نحن ممتنون للغاية لمؤسسة البلاد الإعلامية على ثقتها بنا، وإنه لمدعاة فخر لنا أن يتم إدراجنا للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أقوى 50 شركة بحرينية. ولطالما سعينا في بنك البحرين للتنمية – بجهود حثيثة – لخدمة كل عملائنا الكرام والمساهمين وأصحاب المصلحة، وهو ما يجعلنا نستمر في إيجاد حلول مالية مبتكرة وسُبل دعم وتمكين أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك بما يصب لصالح النهوض بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة. وإننا نؤمن بأن هذا التصنيف سيعزز من ريادتنا وتنافسيتنا على مستوى القطاع المالي المحلي».
يُشار إلى أن قائمة أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2025 جاءت في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته المبادرة بنسخها الثلاث السابقة، والتجاوب البارز الذي حظيت به من قِبل مختلف الشركات الوطنية والمسؤولين والمعنيين. وهي تحتفي بالشركات البحرينية الرائدة، التي تمكنت من تحقيق أداء متميز، وقدمت إسهامات مهمة وبارزة، ولعبت دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الوطني.
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