عدد مصانع السعودية يرتفع 9% واستثماراتها تناهز 1.2 تريليون ريال
ارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة العربية السعودية بنسبة 9 % نهاية العام الماضي عن سابقه، ليصل إلى 12589 مصنعاً، منها 2598 مصنعاً قيد الإنشاء، بحسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
التقرير الذي اطلعت «الشرق» على نسخة منه، أشار إلى اقتراب إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المدن والمناطق الصناعية من 1.2 تريليون ريال.
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية عام 2023، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي، في مسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
ولتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية، طوّرت وزارة الصناعة العام الماضي 454 فرصة باستثمارات تُقدّر بنحو 143 مليار ريال، وفق التقرير.
وأصدرت وزارة الصناعة حوالي 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ نحو 1075 مصنعاً عمليات الانتاج باستثمارات بلغت 48 مليار ريال، كما أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مقدمة التقرير.
واعتبر أن الأرقام المدرجة في التقرير »تعكس مدى الاقبال الكبير من المستثمرين على قطاع الصناعة السعودي في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة».
كان الخريف أورد في «ملتقى الميزانية السعودية 2025» أن صادرات الصناعة السعودية حققت زيادة سنوية بنحو 19 مليار دولار خلال 2024، مدعومةً بقطاعات ومنتجات جديدة غير البتروكيماويات؛ «ما يؤشر على تحول كبير يشهده هيكل صادرات البلاد في السنوات الأخيرة»، على حدّ تعبيره.
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