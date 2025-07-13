عدد مصانع السعودية يرتفع 9% واستثماراتها تناهز 1.2 تريليون ريال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المصانع‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬سابقه،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬12589‭ ‬مصنعاً،‭ ‬منها‭ ‬2598‭ ‬مصنعاً‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭.‬

التقرير‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اقتراب‭ ‬إجمالي‭ ‬استثمارات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬تريليون‭ ‬ريال‭.‬

أطلق‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للصناعة،‭ ‬بفرص‭ ‬استثمارية‭ ‬قيمتها‭ ‬تريليون‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬صناعي‭ ‬جاذب‭ ‬للاستثمار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتنمية‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬والصادرات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬

ولتحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الصناعية،‭ ‬طوّرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬454‭ ‬فرصة‭ ‬باستثمارات‭ ‬تُقدّر‭ ‬بنحو‭ ‬143‭ ‬مليار‭ ‬ريال،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭.‬

وأصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬حوالي‭ ‬1346‭ ‬ترخيصاً‭ ‬صناعياً‭ ‬جديداً‭ ‬باستثمارات‭ ‬تجاوزت‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬ريال،‭ ‬وبدأ‭ ‬نحو‭ ‬1075‭ ‬مصنعاً‭ ‬عمليات‭ ‬الانتاج‭ ‬باستثمارات‭ ‬بلغت‭ ‬48‭ ‬مليار‭ ‬ريال،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬بندر‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬التقرير‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬‮»‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬الاقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

كان‭ ‬الخريف‭ ‬أورد‭ ‬في‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الميزانية‭ ‬السعودية‭ ‬2025‮»‬‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬الصناعة‭ ‬السعودية‭ ‬حققت‭ ‬زيادة‭ ‬سنوية‭ ‬بنحو‭ ‬19‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬2024،‭ ‬مدعومةً‭ ‬بقطاعات‭ ‬ومنتجات‭ ‬جديدة‭ ‬غير‭ ‬البتروكيماويات؛‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬على‭ ‬تحول‭ ‬كبير‭ ‬يشهده‭ ‬هيكل‭ ‬صادرات‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬تعبيره‭.‬