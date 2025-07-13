تشغيل المعابر الحدودية مع تركيا على مدار الساعة اعتبارا من اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أنه سيتم تشغيل جميع المعابر الحدودية مع تركيا على مدار 24 ساعة يوميا ابتداء من اليوم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حركة عبور المسافرين والحد من الازدحام.وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم، والتقليل من الضغط على المعابر خلال ساعات الذروة، مع ضمان إنجاز إجراءات العبور بانسيابية وسرعة، وبما يحقق الكرامة والسلامة لجميع المسافرين.ودعت الهيئة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإجراءات المعتمدة لتيسير عملية العبور بأفضل شكل ممكن.

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