403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تشغيل المعابر الحدودية مع تركيا على مدار الساعة اعتبارا من اليوم
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أنه سيتم تشغيل جميع المعابر الحدودية مع تركيا على مدار 24 ساعة يوميا ابتداء من اليوم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حركة عبور المسافرين والحد من الازدحام.
وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم، والتقليل من الضغط على المعابر خلال ساعات الذروة، مع ضمان إنجاز إجراءات العبور بانسيابية وسرعة، وبما يحقق الكرامة والسلامة لجميع المسافرين.
ودعت الهيئة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإجراءات المعتمدة لتيسير عملية العبور بأفضل شكل ممكن.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أنه سيتم تشغيل جميع المعابر الحدودية مع تركيا على مدار 24 ساعة يوميا ابتداء من اليوم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حركة عبور المسافرين والحد من الازدحام.
وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم، والتقليل من الضغط على المعابر خلال ساعات الذروة، مع ضمان إنجاز إجراءات العبور بانسيابية وسرعة، وبما يحقق الكرامة والسلامة لجميع المسافرين.
ودعت الهيئة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإجراءات المعتمدة لتيسير عملية العبور بأفضل شكل ممكن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقرير جديد يستعرض جهود التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
اعلان صادر عن جامعة اليرموك
إثارة مرتقبة في نهائي "سلة الكراسي المتحركة"
صدمته سيارة.. وفاة أكبر عداء ماراثون عن عمر 114 عاماً