الإدارة الذاتية الكردية وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يمكن التنازل عنه

اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية أن اللقاءات الأخيرة التي جرت مع الحكومة السورية في دمشق تشكل خطوة بالغة الأهمية على طريق إطلاق مسار حوار جاد بين الطرفين، في إطار البحث عن حل سياسي شامل في سورية.وأكدت الإدارة، في بيان، أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يمكن التنازل عنه، وتشكل ركيزة ثابتة في رؤيتها السياسية، مشددة على أن مطالبها تتركز على إقامة نظام ديموقراطي تعددي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، إلى جانب صياغة دستور يضمن حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء.وأضافت الإدارة الذاتية أنها تطمح لأن تكون شريكا فعليا في بناء سورية لا مركزية، تتسع لكل أبنائها على اختلاف انتماءاتهم، داعية في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والعنف.وكانت الحكومة السورية رفضت شكل الفيدرالية وأي شكل من أشكال التقسيم الذي يتعارض مع سيادة البلاد ووحدة أراضيها، بحسب بيان للسلطات السورية عقب محادثات أجريت الأربعاء في دمشق مع وفد كردي برئاسة قائد «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) مظلوم عبدي.وبحسب البيان فإن دمشق تعتبر مطالب الأكراد بإنشاء نظام حكم لامركزي يمنحهم صلاحيات إدارية واسعة شمال شرقي سورية غير مقبولة.وجاء في نص البيان «تؤكد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرقي البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية».وجاء في الوثيقة أن أي تأخير في هذه العملية لا يخدم المصالح الوطنية، بل على العكس من ذلك «يعقد المشهد، ويعوق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية».وأكدت الحكومة السورية أن المناطق الشمالية الشرقية يجب أن تكون تابعة إداريا وعسكريا للحكومة المركزية.كذلك دعت دمشق الأكراد إلى التخلي عن السيطرة على منشآت النفط والغاز التي تقع بأيديهم في محافظتي دير الزور والحسكة.

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