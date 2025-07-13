وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري

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وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت عائلة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري وفاته بعد صراع مع المرض، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت وسائل إعلام نيجيرية عن كل من المتحدث باسم الرئيس الراحل غاربا شيخو ومساعده السابق بشير أحمد تأكيدهما نبأ الوفاة، مشيرين إلى أن الراحل توفي عصر اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما.
وأوضح غاربا شيخو، في بيان مقتضب، أن الرئيس السابق الحاصل على وسام الجمهورية الفيدرالية وافته المنية وسط عائلته، داعيا له بالرحمة والمغفرة.
ويعد محمد بخاري من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في نيجيريا، حيث تولى رئاسة البلاد لولايتين متتاليتين بين عامي 2015 و2023، كما سبق أن تولى قيادة البلاد خلال فترة الحكم العسكري في ثمانينيات القرن الماضي.
أعلنت عائلة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري وفاته بعد صراع مع المرض، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت وسائل إعلام نيجيرية عن كل من المتحدث باسم الرئيس الراحل غاربا شيخو ومساعده السابق بشير أحمد تأكيدهما نبأ الوفاة، مشيرين إلى أن الراحل توفي عصر اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما.
وأوضح غاربا شيخو، في بيان مقتضب، أن الرئيس السابق الحاصل على وسام الجمهورية الفيدرالية وافته المنية وسط عائلته، داعيا له بالرحمة والمغفرة.
ويعد محمد بخاري من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في نيجيريا، حيث تولى رئاسة البلاد لولايتين متتاليتين بين عامي 2015 و2023، كما سبق أن تولى قيادة البلاد خلال فترة الحكم العسكري في ثمانينيات القرن الماضي.
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