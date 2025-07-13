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وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري

وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري

2025-07-13 11:13:00
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت عائلة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري وفاته بعد صراع مع المرض، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت وسائل إعلام نيجيرية عن كل من المتحدث باسم الرئيس الراحل غاربا شيخو ومساعده السابق بشير أحمد تأكيدهما نبأ الوفاة، مشيرين إلى أن الراحل توفي عصر اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما.
وأوضح غاربا شيخو، في بيان مقتضب، أن الرئيس السابق الحاصل على وسام الجمهورية الفيدرالية وافته المنية وسط عائلته، داعيا له بالرحمة والمغفرة.
ويعد محمد بخاري من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في نيجيريا، حيث تولى رئاسة البلاد لولايتين متتاليتين بين عامي 2015 و2023، كما سبق أن تولى قيادة البلاد خلال فترة الحكم العسكري في ثمانينيات القرن الماضي.

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