إسبانيا اشتباكات غير مسبوقة بين سكان محليين وعمال مهاجرين

وقعت أحداث شغب ومواجهات عنيفة غير مسبوقة بين مجموعات من السكان المحليين وعمال مهاجرين جنوب شرقي اسبانيا، وسط مخاوف من تصاعد التوترات خلال الأيام القادمة.وأضاف التلفزيون الرسمي الاسباني أن بلدة (توري باتشيكو) في إقليم (مورسيا) شهدت إحراق حاويات وتكسير واجهات محال تجارية وسط تراشق بالحجارة بين سكان البلدة ومهاجرين يعمل معظمهم في القطاع الزراعي.وذكر أن الاشتباكات اندلعت بعدما تعرض رجل مسن في البلدة لاعتداء من مهاجرين وفق روايات محلية ما دفع قرابة 500 شخص للخروج في مسيرة للتنديد بالاعتداء أمس الاول لكنها تحولت لاحقا إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين.وأوضح أن المهاجرين ينحدرون بشكل أساسي من بعض دول إفريقيا ويعملون في وظائف موسمية خلال فترة الحصاد والزراعة دون عقود عمل ما يضطرهم للعيش في بيوت مكتظة بأحياء تفتقر إلى خدمات كافية.وفي محاولة للسيطرة على الوضع عززت قوات الحرس المدني وجودها في البلدة وتم نشر وحدات التدخل السريع، فيما أعلن لاحقا اعتقال شخص واحد لاعتدائه على عناصر الأمن أثناء فض الاشتباكات.وفي ضوء تلك التطورات أعلنت بلدية (توري باتشيكو) عقد اجتماعات موسعة خلال الأيام المقبلة مع ممثلي الجمعيات الزراعية وأصحاب المزارع وممثلي الجاليات المهاجرة لوضع خطة لمعالجة أزمات السكن العشوائي وتحسين الرقابة على عقود العمل.من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني في (مورسيا) على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مشيرة إلى أن «استمرار اعتماد المنطقة على العمالة المهاجرة دون تنظيم سيؤدي إلى مزيد من التوترات مستقبلا».وتعد (مورسيا) من أهم الأقاليم الزراعية في إسبانيا ويغطي إنتاجها الزراعي نسبة مهمة من صادرات الخضار والفواكه الإسبانية إلى أوروبا وتعتمد في ذلك بشكل كبير على العمالة الموسمية خاصة في فترات ذروة الحصاد في الصيف والربيع.وتشير بيانات محلية إلى أن عدد العمال المهاجرين المسجلين رسميا في القطاع الزراعي في (مورسيا) يتجاوز 100 ألف عامل، بينما يرجح أن أعدادا إضافية كبيرة تعمل بطرق غير قانونية.ويقدر عدد سكان (توري باتشيكو) بنحو 35 ألف نسمة، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن بين 30 و 40 % من سكانها هم من العمال الأجانب.

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