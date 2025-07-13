إيران لا فائز في الحرب أبدا ونسعى لمنع تكرارها



الرئيس بزشكيان أصيب في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعاً لمجلس الأمن القومي قبل وقف إطلاق النار



شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان امس، على أن طهران تسعى «من خلال تعزيز مسار الديبلوماسية لمنع تكرار الحرب والصراعات».وقال بزشكيان، خلال زيارته لوزارة النفط الإيرانية أمس، إن «الحرب لا تفيد أحدا ولا يوجد بها فائز أبدا».وأضاف أن إيران تعمل على المضي قدما في طريق السلام والهدوء والاستقرار، استنادا إلى شعار وسياسة الحكومة القائم على «الصداقة مع الجيران ودول العالم الأخرى».في غضون ذلك، كشفت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية، عن إصابة الرئيس بزشكيان بجروح طفيفة بقدمه في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلال فترة الحرب الشهر الماضي.وقالت الوكالة إن الهجوم الذي وقع في 15 يونيو الماضي استهدف اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد في الطوابق السفلى للمبنى الواقع غرب طهران بحضور رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين كبار آخرين.وأوضحت أن الهجوم نفذ باستخدام ست قنابل أو صواريخ استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى لسد طرق الخروج وإيقاف تدفق الهواء، مشيرة إلى أن التيار الكهربائي انقطع في أحد الطوابق لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ كانت قد أعدت مسبقا.وأضافت الوكالة أن بعض المسؤولين أصيبوا بجروح طفيفة في أقدامهم أثناء الخروج بينهم الرئيس بزشكيان، مؤكدة أن «التحقيق يجري في احتمال وجود عناصر عميلة متغلغلة نظرا لدقة المعلومات الاستخباراتية التي امتلكها العدو».في هذه الأثناء، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلبا لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» (سناب باك) ضد إيران.وقال ميرتس أمس إنه سيجري إرسال الطلب غدا، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد حذر مؤخرا من إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية فإن ذلك «سيعني نهاية دور أوروبا بالملف النووي الإيراني».بدورها، نددت وزارة الخارجية الروسية بتقرير يفيد بأن الرئيس فلاديمير بوتين حض إيران على القبول باتفاق نووي لا يسمح لها بموجبه بتخصيب اليورانيوم سعت واشنطن إلى إبرامه، واعتبرت أنه «افتراء».وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي قد نقل أمس الاول عن مصادر قريبة من الملف، أن بوتين دعا إيران إلى القبول باتفاق مع الولايات المتحدة يحرمها من إمكان تخصيب اليورانيوم.لكن وزارة الخارجية الروسية قالت أمس إن ما أورده الموقع «يبدو أنه حملة افتراء سياسية أخرى تهدف إلى مفاقمة التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني»، مؤكدة أن موقف روسيا بشأن هذه القضية «معروف جيدا».وتابعت «لقد أكدنا مرارا ضرورة حل الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني بالوسائل السياسية والديبلوماسية حصرا، وأعربنا عن استعدادنا للمساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين».