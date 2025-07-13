سفينة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية تبحر من إيطاليا إلى القطاع

أبحرت سفينة جديدة من «أسطول الحرية» تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين وتحمل مساعدات إنسانية من ميناء سرقوسة في صقلية متوجهة إلى غزة، وفق وكالة «فرانس برس»، بعد أكثر من شهر من اعتراض إسرائيل سفينة سابقة.وأبحرت السفينة «حنظلة» التابعة لهذه الحركة الدولية الداعمة للفلسطينيين من الميناء وعلى متنها نحو 15 ناشطا، وستحاول الوصول إلى قطاع غزة المحاصر الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا بعد حرب لأكثر من عشرين شهرا.وتجمع عشرات الأشخاص حمل بعضهم العلم فلسطيني أو كوفية، في الميناء دعما لرحلة السفينة وهم يهتفون «فلسطين حرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».ومن المقرر أن تبحر السفينة النرويجية السابقة المحملة بالإمدادات الطبية والأغذية ولوازم الأطفال والأدوية لأسبوع في المتوسط لعبور مسافة 1800 كيلومتر إلى سواحل غزة.وتهدف الرحلة الممولة من حملات تبرع، إلى «التضامن انسانيا ودوليا مع الشعب الفلسطيني في غزة»، حسبما صرحت كلود ليوستيك منسقة «أسطول الحرية» في فرنسا لـ «فرانس برس».وستتوقف السفينة في غاليبولي جنوب شرق إيطاليا، حيث ستنضم نائبتان من حزب «فرنسا الأبية» هما: غابرييل كاتالا وإيما فورو إلى الناشطين 18 الجاري.وقالت غابرييل كاتالا «إنها مهمة لأطفال غزة لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية ولكسر الصمت في موسم الصيف حول الإبادة الجماعية».وأضافت «آمل أن نصل إلى غزة، وإذا لم نصل فسيكون ذلك انتهاكا جديدا للقانون الدولي» يضاف إلى سجل إسرائيل.وتأتي هذه المبادرة بعد ستة أسابيع من إبحار السفينة مادلين من إيطاليا في الأول من يونيو الماضي «لكسر الحصار الإسرائيلي» المفروض على غزة.وكان على متن السفينة الشراعية 12 ناشطا بينهم الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية عن حزب «فرنسا الأبية» ريما حسن التي اعتقلت بعد ثلاثة أيام من اعتراض السفينة على بعد حوالي 185 كيلومترا غرب سواحل غزة.

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