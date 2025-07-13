سيد عيسى: 3 مراحل للتحول الرقمي في قطاع التعاون

بشرى شعبانكشف الوكيل للمساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى عن خطة وزارة الشؤون للتحول الرقمي في مراقبة أداء الجمعيات التعاونية تنقسم إلى 3 مراحل، تشمل تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير الخدمات وتحسين جودة البضائع المقدمة للمواطنين.وقال في تصريح إن الربط تم مع 6 جمعيات تعاونية، وهي جمعية النسيم، جمعية المسايل، جمعية الجهراء، جمعية الجابرية، جمعية جابر الأحمد، جمعية الظهر مشيرا إلى أنه حتى نهاية الشهر الجاري سيتم الربط مع 67 جمعية تعاونية فيما يخص المخزون الاستراتيجي.وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على الرقابة المالية والإدارية والمخزون، حيث يتم حاليا العمل على تنظيم المخزون، على أن يتم لاحقا ضبط الموارد المالية الواردة والصادرة من الجمعيات، سواء المتعلقة بالموظفين أو المبيعات والمشتريات، إضافة إلى رقابة المعاملات الإدارية والفنية داخل الجمعيات.وبين أن المرحلة الثانية عبر نظام يقوم بجمع البيانات وقراءتها، إلى جانب تطبيق الجرد الآلي، ومراقبة شاملة بالكاميرات داخل الجمعيات، على أن يتم ربطها بغرفة تحكم مركزية في منطقة عبدالله السالم، تمكن القياديين والجهات الرقابية والإدارات المعنية من متابعة الأداء في الوقت الفعلي.وذكر أن المرحلة الثالثة، ستتضمن إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات، لإصدار تقييمات دقيقة ومتابعة الأداء المالي والإداري والمخزون بشكل متكامل.وأكد أن هذا التحول الرقمي سينعكس إيجابا على المستهلك من خلال تعزيز الشفافية والرقابة، ما سيسهم في تحسين نوعية وكميات وتنوع البضائع والخدمات المقدمة في الجمعيات التعاونية.

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