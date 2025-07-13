403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سيد عيسى: 3 مراحل للتحول الرقمي في قطاع التعاون
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشف الوكيل للمساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى عن خطة وزارة الشؤون للتحول الرقمي في مراقبة أداء الجمعيات التعاونية تنقسم إلى 3 مراحل، تشمل تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير الخدمات وتحسين جودة البضائع المقدمة للمواطنين.
وقال في تصريح إن الربط تم مع 6 جمعيات تعاونية، وهي جمعية النسيم، جمعية المسايل، جمعية الجهراء، جمعية الجابرية، جمعية جابر الأحمد، جمعية الظهر مشيرا إلى أنه حتى نهاية الشهر الجاري سيتم الربط مع 67 جمعية تعاونية فيما يخص المخزون الاستراتيجي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على الرقابة المالية والإدارية والمخزون، حيث يتم حاليا العمل على تنظيم المخزون، على أن يتم لاحقا ضبط الموارد المالية الواردة والصادرة من الجمعيات، سواء المتعلقة بالموظفين أو المبيعات والمشتريات، إضافة إلى رقابة المعاملات الإدارية والفنية داخل الجمعيات.
وبين أن المرحلة الثانية عبر نظام يقوم بجمع البيانات وقراءتها، إلى جانب تطبيق الجرد الآلي، ومراقبة شاملة بالكاميرات داخل الجمعيات، على أن يتم ربطها بغرفة تحكم مركزية في منطقة عبدالله السالم، تمكن القياديين والجهات الرقابية والإدارات المعنية من متابعة الأداء في الوقت الفعلي.
وذكر أن المرحلة الثالثة، ستتضمن إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات، لإصدار تقييمات دقيقة ومتابعة الأداء المالي والإداري والمخزون بشكل متكامل.
وأكد أن هذا التحول الرقمي سينعكس إيجابا على المستهلك من خلال تعزيز الشفافية والرقابة، ما سيسهم في تحسين نوعية وكميات وتنوع البضائع والخدمات المقدمة في الجمعيات التعاونية.
بشرى شعبان
كشف الوكيل للمساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى عن خطة وزارة الشؤون للتحول الرقمي في مراقبة أداء الجمعيات التعاونية تنقسم إلى 3 مراحل، تشمل تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير الخدمات وتحسين جودة البضائع المقدمة للمواطنين.
وقال في تصريح إن الربط تم مع 6 جمعيات تعاونية، وهي جمعية النسيم، جمعية المسايل، جمعية الجهراء، جمعية الجابرية، جمعية جابر الأحمد، جمعية الظهر مشيرا إلى أنه حتى نهاية الشهر الجاري سيتم الربط مع 67 جمعية تعاونية فيما يخص المخزون الاستراتيجي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على الرقابة المالية والإدارية والمخزون، حيث يتم حاليا العمل على تنظيم المخزون، على أن يتم لاحقا ضبط الموارد المالية الواردة والصادرة من الجمعيات، سواء المتعلقة بالموظفين أو المبيعات والمشتريات، إضافة إلى رقابة المعاملات الإدارية والفنية داخل الجمعيات.
وبين أن المرحلة الثانية عبر نظام يقوم بجمع البيانات وقراءتها، إلى جانب تطبيق الجرد الآلي، ومراقبة شاملة بالكاميرات داخل الجمعيات، على أن يتم ربطها بغرفة تحكم مركزية في منطقة عبدالله السالم، تمكن القياديين والجهات الرقابية والإدارات المعنية من متابعة الأداء في الوقت الفعلي.
وذكر أن المرحلة الثالثة، ستتضمن إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات، لإصدار تقييمات دقيقة ومتابعة الأداء المالي والإداري والمخزون بشكل متكامل.
وأكد أن هذا التحول الرقمي سينعكس إيجابا على المستهلك من خلال تعزيز الشفافية والرقابة، ما سيسهم في تحسين نوعية وكميات وتنوع البضائع والخدمات المقدمة في الجمعيات التعاونية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقرير جديد يستعرض جهود التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
اعلان صادر عن جامعة اليرموك
إثارة مرتقبة في نهائي "سلة الكراسي المتحركة"
صدمته سيارة.. وفاة أكبر عداء ماراثون عن عمر 114 عاماً