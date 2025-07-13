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تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة "اتحاد المزارعين"

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة "اتحاد المزارعين"

2025-07-13 11:12:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وجاء في القرار:
مادة 1
تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة:
1 - احمد مصلط فهران العدواني - رئيسا
2 - فهد مسفر جابر الحيان - نائبا للرئيس
3 - أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر
4 - عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوق
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:
- تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد.
- تحصيل الاشتراكات من الأعضاء.
- إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت.
- الدعوة لعقد جمعية عمومية.
- الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة الى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 4
تُعد اللجنة تقريرا مفصلا عن كل أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لإعداده، وتُقدم نسخة منه للوزير المختص.
مادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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