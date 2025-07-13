تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة "اتحاد المزارعين"

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة "اتحاد المزارعين"
(MENAFN- Al-Anbaa)
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وجاء في القرار:
مادة 1
تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة:
1 - احمد مصلط فهران العدواني - رئيسا
2 - فهد مسفر جابر الحيان - نائبا للرئيس
3 - أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر
4 - عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوق
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:
- تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد.
- تحصيل الاشتراكات من الأعضاء.
- إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت.
- الدعوة لعقد جمعية عمومية.
- الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة الى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 4
تُعد اللجنة تقريرا مفصلا عن كل أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لإعداده، وتُقدم نسخة منه للوزير المختص.
مادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وجاء في القرار:
مادة 1
تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة:
1 - احمد مصلط فهران العدواني - رئيسا
2 - فهد مسفر جابر الحيان - نائبا للرئيس
3 - أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر
4 - عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوق
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:
- تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد.
- تحصيل الاشتراكات من الأعضاء.
- إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت.
- الدعوة لعقد جمعية عمومية.
- الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة الى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 4
تُعد اللجنة تقريرا مفصلا عن كل أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لإعداده، وتُقدم نسخة منه للوزير المختص.
مادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقرير جديد يستعرض جهود التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
اعلان صادر عن جامعة اليرموك
إثارة مرتقبة في نهائي "سلة الكراسي المتحركة"
صدمته سيارة.. وفاة أكبر عداء ماراثون عن عمر 114 عاماً