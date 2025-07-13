تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة "اتحاد المزارعين"

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.وجاء في القرار:مادة 1تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة:1 - احمد مصلط فهران العدواني - رئيسا2 - فهد مسفر جابر الحيان - نائبا للرئيس3 - أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر4 - عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوقويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.مادة 2تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:- تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد.- تحصيل الاشتراكات من الأعضاء.- إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت.- الدعوة لعقد جمعية عمومية.- الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.مادة 3تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة الى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.مادة 4تُعد اللجنة تقريرا مفصلا عن كل أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لإعداده، وتُقدم نسخة منه للوزير المختص.مادة 5يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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