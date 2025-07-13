"الداخلية": فتح باب التسجيل للالتحاق بدورتي طالبات ضباط اختصاص وطلبة ضباط للمبتعثين بالإمارات

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"الداخلية": فتح باب التسجيل للالتحاق بدورتي طالبات ضباط اختصاص وطلبة ضباط للمبتعثين بالإمارات
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التسجيل للالتحاق بدورتي طالبات ضباط الاختصاص من حملة الشهادة الجامعية في كلية شرطة «أبوظبي» والطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة في أكاديمية «الشارقة» للعلوم الشرطية بدولة الإمارات، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد حتى 17 الجاري.
وذكرت «الداخلية»، في بيان صحافي أن التقديم سيكون عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 من مساء يوم الخميس المقبل، داعية الراغبين في الاطلاع على شروط الالتحاق العامة والخاصة إلى زيارة حساب وزارة الداخلية الرسمي على منصتي انستغرام وإكس (MOI_KUW) وتطبيق «سهل».
وأشارت إلى أن خطوات التقديم هي: الدخول إلى تطبيق «سهل»، واختيار قائمة الخدمات، والدخول على خدمات وزارة الداخلية، ومن ثم اختيار خدمات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، واستعراض دليل قواعد التسجيل والقبول للاطلاع على الشروط والضوابط، وبعد التأكد من استيفاء الشروط يتم اختيار تسجيل طلب التحاق بالدورة واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل وطباعة طلب الالتحاق وإرفاق المستندات المطلوبة وتقديمها وقت المراجعة وفقا للموعد المحدد.
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التسجيل للالتحاق بدورتي طالبات ضباط الاختصاص من حملة الشهادة الجامعية في كلية شرطة «أبوظبي» والطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة في أكاديمية «الشارقة» للعلوم الشرطية بدولة الإمارات، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد حتى 17 الجاري.
وذكرت «الداخلية»، في بيان صحافي أن التقديم سيكون عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 من مساء يوم الخميس المقبل، داعية الراغبين في الاطلاع على شروط الالتحاق العامة والخاصة إلى زيارة حساب وزارة الداخلية الرسمي على منصتي انستغرام وإكس (MOI_KUW) وتطبيق «سهل».
وأشارت إلى أن خطوات التقديم هي: الدخول إلى تطبيق «سهل»، واختيار قائمة الخدمات، والدخول على خدمات وزارة الداخلية، ومن ثم اختيار خدمات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، واستعراض دليل قواعد التسجيل والقبول للاطلاع على الشروط والضوابط، وبعد التأكد من استيفاء الشروط يتم اختيار تسجيل طلب التحاق بالدورة واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل وطباعة طلب الالتحاق وإرفاق المستندات المطلوبة وتقديمها وقت المراجعة وفقا للموعد المحدد.
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