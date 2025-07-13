"الداخلية": فتح باب التسجيل للالتحاق بدورتي طالبات ضباط اختصاص وطلبة ضباط للمبتعثين بالإمارات

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التسجيل للالتحاق بدورتي طالبات ضباط الاختصاص من حملة الشهادة الجامعية في كلية شرطة «أبوظبي» والطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة في أكاديمية «الشارقة» للعلوم الشرطية بدولة الإمارات، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد حتى 17 الجاري.وذكرت «الداخلية»، في بيان صحافي أن التقديم سيكون عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 من مساء يوم الخميس المقبل، داعية الراغبين في الاطلاع على شروط الالتحاق العامة والخاصة إلى زيارة حساب وزارة الداخلية الرسمي على منصتي انستغرام وإكس (MOI_KUW) وتطبيق «سهل».وأشارت إلى أن خطوات التقديم هي: الدخول إلى تطبيق «سهل»، واختيار قائمة الخدمات، والدخول على خدمات وزارة الداخلية، ومن ثم اختيار خدمات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، واستعراض دليل قواعد التسجيل والقبول للاطلاع على الشروط والضوابط، وبعد التأكد من استيفاء الشروط يتم اختيار تسجيل طلب التحاق بالدورة واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل وطباعة طلب الالتحاق وإرفاق المستندات المطلوبة وتقديمها وقت المراجعة وفقا للموعد المحدد.

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