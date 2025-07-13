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"التجارة": ضبط 1625 سلعة مقلّدة في محلات هواتف
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة التجارة والصناعة نفذت حملة تفتيشية استهدفت عددا من محلات بيع مستلزمات الهواتف النقالة، أسفرت عن ضبط نحو 1625 قطعة مقلدة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمحاربة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.
وقالت المصادر إن المضبوطات شملت سماعات وموصلات شحن وملحقات إلكترونية أخرى، تحمل شعارات وعلامات تجارية مقلدة لعلامات عالمية معروفة، ما يشكل مخالفة صريحة لقوانين حماية الملكية الفكرية، وتم تحرير محاضر ضبط بحق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وشددت المصادر على أن فرق التفتيش لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات تجارية مخالفة، خصوصا تلك التي تهدد سلامة المستهلك أو تسيء للعلامات التجارية الأصلية.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف الأسواق والمجمعات التجارية، لملاحقة الممارسات غير القانونية، والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالقوانين المنظمة لحماية المستهلك والملكية الفكرية في البلاد.
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة التجارة والصناعة نفذت حملة تفتيشية استهدفت عددا من محلات بيع مستلزمات الهواتف النقالة، أسفرت عن ضبط نحو 1625 قطعة مقلدة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمحاربة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.
وقالت المصادر إن المضبوطات شملت سماعات وموصلات شحن وملحقات إلكترونية أخرى، تحمل شعارات وعلامات تجارية مقلدة لعلامات عالمية معروفة، ما يشكل مخالفة صريحة لقوانين حماية الملكية الفكرية، وتم تحرير محاضر ضبط بحق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وشددت المصادر على أن فرق التفتيش لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات تجارية مخالفة، خصوصا تلك التي تهدد سلامة المستهلك أو تسيء للعلامات التجارية الأصلية.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف الأسواق والمجمعات التجارية، لملاحقة الممارسات غير القانونية، والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالقوانين المنظمة لحماية المستهلك والملكية الفكرية في البلاد.
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