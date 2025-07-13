"التجارة": ضبط 1625 سلعة مقلّدة في محلات هواتف

عاطف رمضانعلمت «الأنباء» أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة التجارة والصناعة نفذت حملة تفتيشية استهدفت عددا من محلات بيع مستلزمات الهواتف النقالة، أسفرت عن ضبط نحو 1625 قطعة مقلدة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمحاربة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.وقالت المصادر إن المضبوطات شملت سماعات وموصلات شحن وملحقات إلكترونية أخرى، تحمل شعارات وعلامات تجارية مقلدة لعلامات عالمية معروفة، ما يشكل مخالفة صريحة لقوانين حماية الملكية الفكرية، وتم تحرير محاضر ضبط بحق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة.وشددت المصادر على أن فرق التفتيش لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات تجارية مخالفة، خصوصا تلك التي تهدد سلامة المستهلك أو تسيء للعلامات التجارية الأصلية.وأشارت إلى أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف الأسواق والمجمعات التجارية، لملاحقة الممارسات غير القانونية، والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالقوانين المنظمة لحماية المستهلك والملكية الفكرية في البلاد.

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