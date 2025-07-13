الأهلي المصري يحسم مصير الفلسطيني أبو علي

الأهلي المصري يحسم مصير الفلسطيني أبو علي
خبرني - أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم رسميا إغلاق ملف رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدا استمراره ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2029.
وقال الأهلي في بيان نشره على موقعه يوم الأحد، إنه قرر الإبقاء على أبو علي، بعدما تلقى النادي عدة عروض أبرزها من الوصل الإماراتي، حيث بدأ العرض بمقابل مادي قيمته 2.5 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 4 ملايين، ثم إلى 6 ملايين دولار، مع نسبة 20 بالمئة من صافي عائد البيع مستقبلا.
ولكن إدارة الأهلي بحسب البيان، اعتبرت أن المقابل لا يتناسب مع قيمة المهاجم الفلسطيني الفنية ولم يتم التواصل مجددا من جانب النادي الإماراتي بعد الرد الرسمي من القلعة الحمراء.
كما تلقى الأهلي عرضا آخر من نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بدأ بقيمة 4 ملايين دولار، ثم ارتفع إلى 5.25 مليون دولار، بالإضافة إلى 750 ألف دولار كمزايا إضافية، و10 بالمئة من قيمة البيع المستقبلي.
وأردف البيان "الأهلي رأى أن العرض لا يوازي القيمة الحقيقية للاعب، حيث حددت الإدارة السعر المطلوب بواقع 9.5 مليون دولار، إضافة إلى 2.5 مليون دولار كمزايا".
وأوضح البيان أن المفاوضات مع النادي الأمريكي استمرت لفترة طويلة دون حسم، ما دفع الأهلي لإرسال خطاب رسمي إلى كولومبوس كرو يحدد يوم 10 يوليو الجاري كمهلة نهائية للرد، إلا أن المهلة انتهت دون تلقي أي رد من الجانب الأمريكي، ليغلق الأهلي باب التفاوض ويؤكد استمرار وسام أبو علي مع الفريق.
وأكد نادي الأهلي أن أبو علي كان على علم كامل بكافة تفاصيل المفاوضات والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.
وكان أبو علي انضم إلى الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريوس السويدي بعقد يمتد حتى صيف 2029، وخاض الفلسطيني 60 مباراة مع الفريق الأحمر في البطولات كافة منذ انضمامه وسجل 38 هدفا وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
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