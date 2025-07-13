اليوم.. الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد الرياضات المائية

اليوم.. الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد الرياضات المائية
أعربت الدكتورة مريم ابوالفتح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للرياضات المائية، بكل فخر واعتزاز، نستعد اليوم للاحتفاء باليوبيل الذهبي للاتحاد البحريني للرياضات المائية، والذي يجسد مسيرة البحرين العريقة والمليئة بالنجاحات في رياضة السباحة. إن هذه المناسبة الغالية تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتأتي تقديرًا لمسيرة الاتحاد الحافلة بالإنجازات، وتكريمًا لكل من ساهم في بناء وتطوير الرياضات المائية في المملكة، من سباحين وإداريين ورؤساء سابقين للاتحاد.
إن هذه الاحتفالية ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي محطة مهمة نستذكر فيها الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع من أجل رفع أسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية، وكما نؤكد من خلالها حرص الاتحاد على تعزيز روح الانتماء بين الأجيال الرياضية المتعاقبة، وحثهم على مواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات، في ظل الدعم الملكي اللامحدود والتطور المستمر الذي تشهده المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وأتوجه بالشكر والتقدير لكل من كان له دور في هذه المسيرة المباركة، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا لرياضاتنا المائية، بجهود أبنائنا وبدعم قيادتنا الرشيدة.
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