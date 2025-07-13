اليوم.. الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد الرياضات المائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬ابوالفتح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬المائية،‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬نستعد‭ ‬اليوم‭ ‬للاحتفاء‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬المائية،‭ ‬والذي‭ ‬يجسد‭ ‬مسيرة‭ ‬البحرين‭ ‬العريقة‭ ‬والمليئة‭ ‬بالنجاحات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬وتكريمًا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬سباحين‭ ‬وإداريين‭ ‬ورؤساء‭ ‬سابقين‭ ‬للاتحاد‭. ‬

إن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬مناسبة‭ ‬للاحتفال،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬أسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وكما‭ ‬نؤكد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الرياضية‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬الملكي‭ ‬اللامحدود‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وأتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لرياضاتنا‭ ‬المائية،‭ ‬بجهود‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبدعم‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭.‬