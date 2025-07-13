ييرجريش سيخضع لإجراء تأديبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬خدمة‭ ‬رويترز‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭) - ‬حذر‭ ‬فريدريكو‭ ‬فارانداس‭ ‬رئيس‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬المهاجم‭ ‬فيكتور‭ ‬ييرجريش‭ ‬من‭ ‬تعرضه‭ ‬للغرامة‭ ‬وضرورة‭ ‬الاعتذار‭ ‬للفريق‭ ‬بعد‭ ‬عدم‭ ‬حضوره‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬البرتغالي‭. ‬

وذكرت‭ ‬تقاير‭ ‬إعلامية‭ ‬أن‭ ‬الدولي‭ ‬السويدي‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬لمعسكر‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجارف‭ ‬جنوب‭ ‬البرتغال‭ ‬بعد‭ ‬منحه‭ ‬راحة‭ ‬ممتدة‭. ‬

وتتبقى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬ييرجريش،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬54‭ ‬هدفا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬سبورتنج‭ ‬وارتبط‭ ‬اسمه‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭. ‬

وقال‭ ‬فارانداس‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬لوسا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هادئون‭. ‬سيُحل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات،‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬واعتذار‭ ‬للفريق‭. ‬

‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ترغب‭ (‬الأندية‭ ‬المهتمة‭ ‬باللاعب‭) ‬في‭ ‬دفع‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬العادلة‭ ‬مقابل‭ ‬ضم‭ ‬فيكتور،‭ ‬فنحن‭ ‬مرتاحون‭ ‬جدا‭ ‬للأمر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العباقرة‭ ‬الذين‭ ‬يبتكرون‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يضع‭ ‬ضغطا‭ ‬عليّ‭ ‬لتسهيل‭ ‬الرحيل،‭ ‬فهم‭ ‬ليسوا‭ ‬مخطئين‭ ‬تماما‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يجعلون‭ ‬رحيل‭ ‬اللاعب‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬فوق‭ ‬مصلحة‭ ‬النادي،‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‮»‬‭. ‬

وسجل‭ ‬ييرجريش‭ ‬97‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬102‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬كوفنتري‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وفاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬و2024‭-‬2025‭. ‬

وسيلتقي‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬وديا‭ ‬سيلتيك‭ ‬بطل‭ ‬اسكتلندا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجارف‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭. ‬

وسيخوض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬بالموسم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي‭ ‬أمام‭ ‬بنفيكا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭. ‬

وسيفتتح‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬مبارياته‭ ‬بالمسابقة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬كازا‭ ‬بيا‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭.‬