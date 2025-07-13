ييرجريش سيخضع لإجراء تأديبي

ييرجريش سيخضع لإجراء تأديبي
(خدمة رويترز الرياضية العربية) - حذر فريدريكو فارانداس رئيس سبورتنج لشبونة المهاجم فيكتور ييرجريش من تعرضه للغرامة وضرورة الاعتذار للفريق بعد عدم حضوره فترة الإعداد قبل الموسم الجديد في الوقت المحدد وسط تقارير بشأن رحيله عن النادي البرتغالي.
وذكرت تقاير إعلامية أن الدولي السويدي (27 عاما) كان من المقرر أن ينضم لمعسكر الفريق الحالي في منطقة الجارف جنوب البرتغال بعد منحه راحة ممتدة.
وتتبقى ثلاثة أعوام في عقد ييرجريش، الذي سجل 54 هدفا الموسم الماضي، مع سبورتنج وارتبط اسمه بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي.
وقال فارانداس لوكالة أنباء لوسا «نحن هادئون. سيُحل كل شيء مع نهاية فترة الانتقالات، غرامة مالية كبيرة واعتذار للفريق.
«إذا لم ترغب (الأندية المهتمة باللاعب) في دفع القيمة السوقية العادلة مقابل ضم فيكتور، فنحن مرتاحون جدا للأمر خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وأضاف «إذا كان العباقرة الذين يبتكرون هذه الاستراتيجية يعتقدون أن هذا يضع ضغطا عليّ لتسهيل الرحيل، فهم ليسوا مخطئين تماما فحسب، بل يجعلون رحيل اللاعب أكثر تعقيدا. لا أحد فوق مصلحة النادي، أيا كان هذا الشخص».
وسجل ييرجريش 97 هدفا في 102 مباراة مع سبورتنج لشبونة منذ انتقاله للفريق في 2023 من نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية، وفاز بلقب الدوري البرتغالي الممتاز في موسمي 2023-2024 و2024-2025.
وسيلتقي سبورتنج لشبونة وديا سيلتيك بطل اسكتلندا على ملعب الجارف يوم الأربعاء المقبل.
وسيخوض أول مباراة رسمية بالموسم الجديد في 31 يوليو الحالي أمام بنفيكا في كأس السوبر المحلية.
وسيفتتح سبورتنج لشبونة بطل الدوري مبارياته بالمسابقة خارج أرضه أمام كازا بيا في العاشر من أغسطس المقبل.
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