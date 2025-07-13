  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سان جيرمان يستعد لمكاسب مالية قياسية

سان جيرمان يستعد لمكاسب مالية قياسية

2025-07-13 08:03:24
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يواصل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬بخلاف‭ ‬تأهل‭ ‬الفريق‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يقترب‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬قياسية‭ ‬هائلة‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ / ‬2025‭. ‬

استغلت‭ ‬إدارة‭ ‬باريس‭ ‬مشوار‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقامة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للنادي،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالفعل‭ ‬بفضل‭ ‬ارتفاع‭ ‬مبيعات‭ ‬قمصان‭ ‬الفريق‭ ‬بنسبة‭ ‬744 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭. ‬

وحقق‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬هذه‭ ‬الإيرادات‭ ‬المبهرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرر‭ ‬كونه‭ ‬النادي‭ ‬الأوروبي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬متجرا‭ ‬لمنتجاته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حيوية‭ ‬للغاية‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ (‬راديو‭ ‬مونت‭ ‬كارلو‭) ‬أن‭ ‬مبيعات‭ ‬قميص‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ / ‬2026‭ ‬تفوقت‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬قميص‭ ‬للفريق‭ ‬تحت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لنجم‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬مايكل‭ ‬جوردان‮»‬‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬متاجر‭ ‬مؤقتة‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أخرى،‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬ملموسا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بيع‭ ‬القمصان‭ ‬ومنتجات‭ ‬النادي‭. ‬

MENAFN13072025000055011008ID1109795190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث