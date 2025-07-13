سان جيرمان يستعد لمكاسب مالية قياسية
نيويورك - (د ب أ): يواصل باريس سان جيرمان تحطيم الأرقام القياسية، بخلاف تأهل الفريق لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث يقترب النادي الفرنسي من تحقيق إيرادات قياسية هائلة لموسم 2024 / 2025.
استغلت إدارة باريس مشوار الفريق في البطولة المقامة بالولايات المتحدة لتعزيز العلامة التجارية للنادي، ونجحت في ذلك بالفعل بفضل ارتفاع مبيعات قمصان الفريق بنسبة 744 % بعد المباراة الأولى للفريق في مونديال الأندية أمام أتلتيكو مدريد.
وحقق النادي الباريسي هذه الإيرادات المبهرة وهو ما يبرر كونه النادي الأوروبي الوحيد الذي افتتح متجرا لمنتجاته في منطقة حيوية للغاية بمدينة نيويورك.
من جانبها ذكرت شبكة (راديو مونت كارلو) أن مبيعات قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد 2025 / 2026 تفوقت على أول قميص للفريق تحت العلامة التجارية لنجم السلة الأمريكي «مايكل جوردان» في 2018.
وأضافت أن هناك متاجر مؤقتة للنادي الباريسي في مدن أخرى، حققت نجاحا ملموسا على مستوى بيع القمصان ومنتجات النادي.
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