سان جيرمان يستعد لمكاسب مالية قياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يواصل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬بخلاف‭ ‬تأهل‭ ‬الفريق‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يقترب‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬قياسية‭ ‬هائلة‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ / ‬2025‭. ‬

استغلت‭ ‬إدارة‭ ‬باريس‭ ‬مشوار‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقامة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للنادي،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالفعل‭ ‬بفضل‭ ‬ارتفاع‭ ‬مبيعات‭ ‬قمصان‭ ‬الفريق‭ ‬بنسبة‭ ‬744 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭. ‬

وحقق‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬هذه‭ ‬الإيرادات‭ ‬المبهرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرر‭ ‬كونه‭ ‬النادي‭ ‬الأوروبي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬متجرا‭ ‬لمنتجاته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حيوية‭ ‬للغاية‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ (‬راديو‭ ‬مونت‭ ‬كارلو‭) ‬أن‭ ‬مبيعات‭ ‬قميص‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ / ‬2026‭ ‬تفوقت‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬قميص‭ ‬للفريق‭ ‬تحت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لنجم‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬مايكل‭ ‬جوردان‮»‬‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬متاجر‭ ‬مؤقتة‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أخرى،‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬ملموسا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بيع‭ ‬القمصان‭ ‬ومنتجات‭ ‬النادي‭. ‬