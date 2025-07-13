فيفا يوافق على فترة راحة تمتد إلى 72 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬ممثلي‭ ‬اللاعبين‭ ‬وفيفا‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬إجماع‭ ‬بشأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬مدتها‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬بين‭ ‬المباريات،‭ ‬واتفقوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬اللاعبون‭ ‬بـ21‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬العطلات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬موسم‭.‬

جرت‭ ‬المناقشات‭ ‬عشية‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وتشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬الموسم‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وواجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬التركيز‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬رفاهية‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬دعوات‭ ‬لفرض‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬إلزامية‭ ‬وزيادة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬فعالياتها‭ ‬لشهر،‭ ‬وجه‭ ‬مسؤولو‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬دعوات‭ ‬متجددة‭ ‬لحماية‭ ‬اللاعبين‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬والإرهاق‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬شن‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬هجوما‭ ‬لاذعا‭ ‬على‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬مستمرة‭ ‬بشأن‭ ‬أعباء‭ ‬العمل‭ ‬الشاقة‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭.‬

واجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا،‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو،‭ ‬ومسؤولون‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬روابط‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬إنفانتينو‭ ‬بالمناقشات‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تقدمية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬صحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬أولوية‭ ‬قصوى‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬إجماع‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬راحة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بين‭ ‬المباريات،‭ ‬وأن‭ ‬يحصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭/‬إجازة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬موسم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدار‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬ولاعبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لجداول‭ ‬مبارياتهم،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الجماعية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‮»‬‭.‬

قد‭ ‬يعني‭ ‬تطبيق‭ ‬فترة‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬تعديلات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬جداول‭ ‬المباريات‭ ‬وعقود‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬فيفا‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬عمليا‭. ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الأوروبية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تقام‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ومع‭ ‬فرض‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬مدة‭ ‬72‭ ‬ساعة،‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬للعب‭ ‬مجددا‭.‬

وسيمثل‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭). ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقام‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬الجماهير‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الجديد‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬أي‭ ‬مباريات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أيضا‭ ‬السماح‭ ‬بيوم‭ ‬راحة‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬وأن‭ ‬متطلبات‭ ‬السفر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية،‭ ‬ستؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬التخطيط‭ ‬للمسابقات‭ ‬المستقبلية‭.‬