إنفانتينو يتغنى بنجاح كأس العالم للأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬السويسري‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025‭ ‬بشكلها‭ ‬الموسع،‭ ‬شكل‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬العصر‭ ‬الذهبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للأندية‭.‬

وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬ترامب‭ ‬بنيوروك‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأ‭ ‬العصر‭ ‬الذهبي‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الأندية،‭ ‬ويمكننا‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سمعنا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬منذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت،‭ ‬بل‭ ‬منذ‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬بل‭ ‬منذ‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬أبدا‭... ‬حسنا،‭ ‬لقد‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل،‭ ‬وحدث‭ ‬ذلك‭ ‬بنجاح‮»‬‭.‬

وأشار«سمعنا،‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬أحد‭ ‬إلى‭ ‬المباريات،‭ ‬وكان‭ ‬لدينا،‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليونين‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭. ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬باستثناء‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬حضوره‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬متفرجا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أخبرونا‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لن‭ ‬يبث‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬لقد‭ ‬أبرمنا‭ ‬عقدا‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬دازن،‭ ‬يسمح‭ ‬ببث‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬ثواني‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬قالوا‭ ‬لنا‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬لن‭ ‬ينجح‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المالي،‭ ‬وإن‭ ‬المشروع‭ ‬سيبوء‭ ‬بالفشل،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬مهتم‭ ‬به،‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬أرباحا‭ ‬تفوق‭ ‬المليارين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬مليارين‭ ‬و100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬63‭ ‬مباراة،‭ ‬أي‭ ‬بمتوسط‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬لا‭ ‬بطولة‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬للمباراة‭ ‬الواحدة،‭ ‬لذلك،‭ ‬إنها‭ ‬البطولة‭ ‬الأنجح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الأندية،‭ ‬وبجميع‭ ‬المقاييس‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬72‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة،‭ ‬وسجل‭ ‬فيها‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬جنسية،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬دولة،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الجناج‭ ‬الجورجي‭ ‬لسان‭ ‬جيرمان،‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬