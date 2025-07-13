إنفانتينو يتغنى بنجاح كأس العالم للأندية

إنفانتينو يتغنى بنجاح كأس العالم للأندية
زيوريخ - (د ب أ): أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كأس العالم للأندية 2025 بشكلها الموسع، شكل نقطة انطلاق العصر الذهبي لكرة القدم للأندية.
وقال إنفانتينو في خطاب ألقاه على هامش حفل أقيم في برج ترامب بنيوروك «لقد بدأ العصر الذهبي لكرة قدم الأندية، ويمكننا بالفعل أن نقول إن هذه النسخة من كأس العالم للأندية، حققت نجاحا بارزا جدا على جميع الأصعدة».
وأضاف «لقد سمعنا في البداية، منذ بعض الوقت، بل منذ بضعة أشهر، بل منذ بضعة أسابيع، لن يحدث ذلك أبدا... حسنا، لقد حدث بالفعل، وحدث ذلك بنجاح».
وأشار«سمعنا، أنه لن يأتي أحد إلى المباريات، وكان لدينا، مع المباراة النهائية، ما يقرب من مليونين ونصف المليون مشجع في الملاعب. أي حوالي 40 ألف مشجع في كل مباراة».
وأوضح «لا يوجد أي دوري في العالم، باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز، يبلغ متوسط حضوره 40 ألف متفرجا في المباراة الواحدة».
وأكد «لقد أخبرونا أن أحدا لن يبث هذه البطولة، لقد أبرمنا عقدا لا مثيل له مع منصة دازن، يسمح ببث كل ثانية من ثواني المباريات إلى جميع أنحاء العالم».
وتابع «قالوا لنا أيضا إن الأمر لن ينجح على الصعيد المالي، وإن المشروع سيبوء بالفشل، وأن لا أحد مهتم به، يمكنني أن أعلن أننا حققنا أرباحا تفوق المليارين دولار أمريكي، وتصل إلى حوالي مليارين و100 مليون دولار أمريكي، في هذه المنافسة على مدار 63 مباراة، أي بمتوسط 33 مليون دولار أمريكي في المباراة. لا بطولة أندية في أي مكان آخر من العالم تقترب من تحقيق 33 مليون دولار أمريكي من الأرباح للمباراة الواحدة، لذلك، إنها البطولة الأنجح في العالم لكرة قدم الأندية، وبجميع المقاييس».
وقد شارك في البطولة لاعبون من 72 دولة مختلفة، وسجل فيها لاعبون من 39 جنسية، بينما وصل إلى المباراة النهائية لاعبون من 16 دولة، ومن بينهم الجناج الجورجي لسان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا الذي لم يلعب أبدا في بطولة كأس العالم».
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