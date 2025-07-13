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ريال مدريد يطلب تأجيل مباراته الافتتاحية في "الليغا"

ريال مدريد يطلب تأجيل مباراته الافتتاحية في "الليغا"

2025-07-13 08:03:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

قال‭ ‬خافيير‭ ‬تيباس،‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ - ‬2026‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬قد‭ ‬رُفض،‭ ‬وذلك‭ ‬حسبما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Athletic ‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قد‭ ‬تقدّم‭ ‬بطلب‭ ‬لتأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ (‬آب‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬4‭ - ‬0‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬40‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬الموقّع‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الإسبان‭ (‬آي‭ ‬إف‭ ‬إي‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أحقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬الإجازة‭ ‬سنوياً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يترك‭ ‬للنادي‭ ‬نافذة‭ ‬تحضيرية‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬18‭ ‬يوماً‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬أوضح‭ ‬تيباس‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اتخذ‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرابطة‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وقال‭ ‬تيباس‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬21‭. ‬ولا‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬لتغيير‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭. ‬كذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لم‭ ‬يمنح‭ ‬تشيلسي‭ ‬أي‭ ‬تأجيل،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‮»‬‭.‬

ووفقاً‭ ‬لمصادر‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬أثلتيك‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬اتفاقاً‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬مايو‭ (‬أيار‭) ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإسباني،‭ ‬ورابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين،‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وبين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬قائدي‭ ‬الفريقين‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬وكوكي،‭ ‬يقضي‭ ‬بإمكانية‭ ‬تأجيل‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لكلا‭ ‬الناديين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بلوغهما‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية‭ ‬تضمن‭ ‬حصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭.‬

ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬68‭ ‬مباراة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2024‭ - ‬2025،‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬بعد‭ ‬جدول‭ ‬مبارياته‭ ‬التحضيرية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬إنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬أوساسونا،‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬صحته‭ ‬وصحة‭ ‬زملائه‭. ‬وانتقد‭ ‬اللاعب‭ ‬البلجيكي‭ ‬التصريحات‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬تيباس‭ ‬ضد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬والتي‭ ‬وصف‭ ‬فيها‭ ‬البطولة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُلغى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كورتوا‭: ‬‮«‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬دوري،‭ ‬فهذه‭ ‬سابقة‭. ‬لم‭ ‬نرَ‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬أو‭ ‬إنجلترا،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬أو‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأميركية‭. ‬من‭ ‬حق‭ ‬تيباس‭ ‬ألا‭ ‬يعجبه‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬لكن‭ ‬البطولة‭ ‬موجودة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ (‬فيفا‭). ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬ننافس،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السيد‭ ‬يريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭. ‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬رئيس‭ ‬دوري‭ ‬يتحدث‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬صحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬المحك‮»‬‭.‬

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