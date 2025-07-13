ريال مدريد يطلب تأجيل مباراته الافتتاحية في "الليغا"

ريال مدريد يطلب تأجيل مباراته الافتتاحية في "الليغا"
قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الافتتاحية في موسم 2025 - 2026 من الدوري الإسباني، قد رُفض، وذلك حسبما ورد في شبكة « The Athletic ».
وكان ريال مدريد قد تقدّم بطلب لتأجيل مباراته الأولى أمام أوساسونا، المقررة في 19 أغسطس (آب)، بسبب مشاركته في الأدوار المتقدمة من كأس العالم للأندية، حيث خسر الفريق الإسباني 4 - 0 أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي يوم الأربعاء، أي قبل 40 يوماً من انطلاق مباراته الافتتاحية في الدوري.
وينص الاتفاق الموقّع مع رابطة اللاعبين المحترفين الإسبان (آي إف إي)، على أحقية اللاعبين في الحصول على 3 أسابيع متواصلة من الإجازة سنوياً، وهو ما يترك للنادي نافذة تحضيرية لا تتجاوز 18 يوماً قبل بداية الموسم الجديد.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فقد أوضح تيباس أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هو من اتخذ قرار عدم تأجيل المباراة، مشيراً إلى أن الرابطة تدعم هذا القرار.
وقال تيباس: «أعتقد أنهم سيحصلون على 20 يوماً من الراحة بدلاً من 21. ولا أرى أن هناك ضرورة لتغيير جدول المباريات من أجل ذلك، خصوصاً أن الأمر يتعلق بيوم واحد فقط. كذلك، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يمنح تشيلسي أي تأجيل، والأمر ذاته ينطبق على الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان».
ووفقاً لمصادر «ذا أثلتيك»، فإن اتفاقاً قد تم في مايو (أيار) الماضي بين رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني، ورابطة اللاعبين المحترفين، من جهة، وبين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، من جهة أخرى، وبمشاركة قائدي الفريقين داني كارفاخال وكوكي، يقضي بإمكانية تأجيل أول مباراة في الدوري لكلا الناديين في حال بلوغهما ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك لأسباب صحية تضمن حصول اللاعبين على فترة إعداد لا تقل عن 3 أسابيع.
ريال مدريد، الذي خاض 68 مباراة خلال موسم 2024 - 2025، لم يحدد بعد جدول مبارياته التحضيرية للموسم الجديد.
من جانبه، قال تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إنه يرغب في تأجيل مباراة أوساسونا، حرصاً على صحته وصحة زملائه. وانتقد اللاعب البلجيكي التصريحات السلبية التي أطلقها تيباس ضد كأس العالم للأندية، والتي وصف فيها البطولة بأنها «يجب أن تُلغى».
وقال كورتوا: «أن يصدر هذا النوع من التعليقات من رئيس رابطة دوري، فهذه سابقة. لم نرَ مثل ذلك في إيطاليا، أو إنجلترا، ولا حتى في دوري السلة الأميركي أو دوري كرة القدم الأميركية. من حق تيباس ألا يعجبه كأس العالم للأندية، لكن البطولة موجودة، وهي جزء من أجندة (فيفا). نحن هنا ننافس، ويبدو أن هذا السيد يريد فقط أن يكون محط الأنظار. لم أرَ رئيس دوري يتحدث بهذه الطريقة من قبل. صحة اللاعبين على المحك».
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