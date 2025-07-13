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الأنصار يحسم اللقب الخامس عشر

الأنصار يحسم اللقب الخامس عشر

2025-07-13 08:03:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬الأنصار‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬اللبناني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬صور‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للبطولة‭ (‬سداسية‭ ‬الأوائل‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرئيس‭ ‬فؤاد‭ ‬شهاب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جونية‭ ‬شمال‭ ‬بيروت‭. ‬

وعزز‭ ‬‮«‬الزعيم‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬توالياً‭ ‬بين‭ ‬1988‭ ‬و1999،‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بفارق‭ ‬ستة‭ ‬ألقاب‭ ‬عن‭ ‬ملاحقيه‭ ‬العهد‭ ‬والغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬النجمة‭ ‬ولكل‭ ‬منهما‭ ‬تسعة‭ ‬ألقاب‭ ‬مقابل‭ ‬سبعة‭ ‬لهومنتمن‭ ‬بيروت‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬حاليا‭. ‬

وتقدم‭ ‬الأنصار‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬الجزائري‭ ‬هشام‭ ‬خلف‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬خلفية‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬حبوس‭ (‬40‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬المخضرم‭ ‬حسن‭ ‬معتوق‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬بالكعب‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬الله‭ (‬61‭). ‬

وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬الرقم‭ ‬120‭ ‬رسميا‭ ‬لمعتوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬اللبناني،‭ ‬ليعادل‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لاعب‭ ‬الأنصار‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬فادي‭ ‬علوش،‭ ‬بينما‭ ‬يأتي‭ ‬وارطان‭ ‬غازاريان‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬119‭ ‬هدفا‭. ‬

وأحرز‭ ‬معتوق‭ ‬279‭ ‬هدفا‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬العهد‭ ‬والنجمة‭ ‬والأنصار‭ ‬محليا‭ ‬وأندية‭ ‬الأمارات‭ ‬والشعب‭ ‬والفجيرة‭ ‬الإماراتية‭. ‬

وحسم‭ ‬الأنصار‭ ‬اللقب‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬48‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬ملاحقه‭ ‬الصفاء‭ ‬الذي‭ ‬تعثر‭ ‬أمام‭ ‬العهد‭ ‬بتعادلهما‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬والعهد‭ ‬الثالث‭ ‬33‭ ‬نقطة،‭ ‬والنجمة‭ ‬الرابع‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬والحكمة‭ ‬بيروت‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬والتضامن‭ ‬صور‭ ‬سادسا‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭. ‬

واستحق‭ ‬الأنصار‭ ‬اللقب‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬بفعل‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭. ‬

وحافظ‭ ‬الفريق‭ ‬الأخضر‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المحلي‭ ‬يوسف‭ ‬الجوهري‭ ‬ثم‭ ‬الصربي‭ ‬دراغان‭ ‬يوفانوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬النجمة،‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تشكيلته‭ ‬اللبنانية‭ ‬بقيادة‭ ‬هدافه‭ ‬حسن‭ ‬معتوق‭ (‬16‭ ‬هدفا‭) ‬والجزائري‭ ‬هشام‭ ‬خلف‭ ‬الله‭ (‬11‭ ‬هدفا‭) ‬ونادر‭ ‬مطر‭ (‬8‭ ‬أهداف‭) ‬وعلي‭ ‬طنيش‭ (‬7‭ ‬أهداف‭). ‬

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