الأنصار يحسم اللقب الخامس عشر

الأنصار يحسم اللقب الخامس عشر
بيروت - (أ ف ب): ضمن الأنصار لقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، إثر تغلبه على التضامن صور 2-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدور الثاني للبطولة (سداسية الأوائل) على ملعب الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في مدينة جونية شمال بيروت.
وعزز «الزعيم الأخضر» الذي توج باللقب 11 مرة توالياً بين 1988 و1999، رقمه القياسي بفارق ستة ألقاب عن ملاحقيه العهد والغريم التقليدي النجمة ولكل منهما تسعة ألقاب مقابل سبعة لهومنتمن بيروت الذي يلعب في الدرجة الرابعة حاليا.
وتقدم الأنصار في الشوط الأول عبر الجزائري هشام خلف الله الذي تابع الكرة في الشباك إثر تمريرة خلفية مميزة من الفلسطيني محمد حبوس (40)، قبل أن يضيف المخضرم حسن معتوق الثاني بتسديدة قوية إثر تمريرة بالكعب من خلف الله (61).
وهذا الهدف الرقم 120 رسميا لمعتوق في تاريخ الدوري اللبناني، ليعادل الهداف التاريخي لاعب الأنصار في التسعينيات فادي علوش، بينما يأتي وارطان غازاريان ثالثا برصيد 119 هدفا.
وأحرز معتوق 279 هدفا طوال مسيرته مع أندية العهد والنجمة والأنصار محليا وأندية الأمارات والشعب والفجيرة الإماراتية.
وحسم الأنصار اللقب بعدما رفع رصيده الى 48 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام ملاحقه الصفاء الذي تعثر أمام العهد بتعادلهما 1-1، والعهد الثالث 33 نقطة، والنجمة الرابع 29 نقطة والحكمة بيروت خامسا برصيد 19 نقطة والتضامن صور سادسا بـ13 نقطة.
واستحق الأنصار اللقب نظرا لما قدمه طوال الموسم الذي تأخر بفعل الحرب بين حزب الله واسرائيل.
وحافظ الفريق الأخضر بقيادة المدرب المحلي يوسف الجوهري ثم الصربي دراغان يوفانوفيتش الذي توج باللقب الموسم الماضي مع النجمة، على مستواه مستفيدا من تشكيلته اللبنانية بقيادة هدافه حسن معتوق (16 هدفا) والجزائري هشام خلف الله (11 هدفا) ونادر مطر (8 أهداف) وعلي طنيش (7 أهداف).
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