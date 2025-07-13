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Airalo تصبح أول شركة شرائح إلكترونية تتجاوز قيمتها مليار دولار
(MENAFNEditorial) بعد جولة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار وبدعم من الطلب العالمي المتزايد، تواصل «Airalo» في توسيع حلولها الرقمية في مجال الشرائح الإلكترونية وبناء بنيتها التحتية لتمكين الجيل القادم من المسافرين من الاتصال المتنقل بلا حدود، سواء للأفراد أو الشركات.
أعلنت شركة Airalo، أول وأكبر منصة رقمية عالمية للشرائح الإلكترونية (eSIM)، عن إغلاق جولة استثمارية جديدة بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، بقيادة شركة الاستثمار العالمية CVC. وبهذا الإنجاز، تصبح Airalo أول شركة في قطاع الشرائح الإلكترونية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي، ما يجعلها أول شركة من نوعها في القطاع تصل إلى هذا الإنجاز وتصبح "شركة أحادية القرن".
ويأتي هذا الاستثمار الجديد بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على حلول الاتصال الرقمي أثناء السفر، حيث تخدم Airalo اليوم أكثر من 20 مليون مستخدم في أكثر من 200 وجهة. وقريبا خلال الصيف ستطلق الشركة تجربة تطبيق جديدة كليًا، إلى جانب باقات بيانات غير محدودة، ما يعزز مكانتها الريادية في تمكين المسافرين من الاتصال بسهولة ومرونة وبأسعار منخفضة مقارنةً برسوم التجوال التقليدية.
وفي ظل اعتماد ملايين المستخدمين على Airalo للبقاء على اتصال أثناء السفر، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها بوتيرة متسارعة، ويمثّل هذا التمويل الأخير دفعة قوية لمواصلة نموّها عالميًا. وقد بلغ حجم الاستثمار الذي قدمته شركة CVC — عبر صندوقها الاستثماري في آسيا (CVC Asia Fund VI) — نحو 185 مليون دولار أمريكي، بمشاركة مستثمرين حاليين من ضمنهم Peak XV وAntler Elevate.
ويسهم هذا التمويل الجديد في تعزيز تجربة المستخدم بشكل مستمر، من خلال تحسين دعم العملاء، وتقديم منتجات جديدة، وتوفير منتجات وخدمات جديدة بقيمة أكبر. كما ستوظّف Airalo منصتها المتقدمة لتمكين الشركات من توفير اتصال سلس وفعال لموظفيها وعملائها على حد سواء.
وقال أحمد بهادير أوزدمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Airalo: "يمثل هذا التمويل نقطة تحوّل محورية، ليس فقط في مسيرة Airalo، بل في مستقبل الاتصال العالمي. فهو يتيح لنا تسريع الابتكار في كل مرحلة من تجربة المستخدم وذلك عبر تقديم باقات أكثر تنوعًا، وتجربة أكثر سرعة وسلاسة. نحن لا نعيد تعريف حلول الشرائح الإلكترونية للسفر فحسب، بل نعيد رسم مستقبل الاتصال العالمي."
ومن جهته، قال سيدهارث باتيل، الشريك الإداري في شركة CVC: "نفخر بشراكتنا مع Airalo، الشركة الرائدة بوضوح في قطاع الشرائح الإلكترونية للسفر، والرائدة في إعادة تعريف كيفية اتصال المسافرين حول العالم. بالرغم من أن سوق الشرائح الإلكترونية للسفر يُقدّر اليوم بمليار دولار، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ليصبح الطريقة الرئيسية التي يحصل من خلالها المستخدمون على أفضل تجربة اتصال أثناء السفر، وبسعر أقل بكثير من رسوم التجوال الحالية."
وأضاف، "تمتلك Airalo نموذجًا رقميًا عالي القابلية للتوسع، وقد حققت نموًا ملحوظًا من خلال قنوات نمو طبيعية دون اعتماد كبير على الإعلانات المدفوعة مما يجعلها في موقع مثالي لتقديم قيمة مضافة وتجربة مستخدم استثنائية للمسافرين حول العالم. ونتطلع إلى دعم بهادير وفريق Airalo في هذه الرحلة."
وتعمل Airalo حاليًا على توسيع عروضها لتشمل مجموعة متكاملة من الخدمات والباقات لتلبية احتياجات المسافرين كافة. ستقدّم الشركة أوسع مجموعة من باقات البيانات عبر الشرائح الإلكترونية في السوق، سواء للسفر بغرض العمل أو الترفيه — بدءًا من باقات 1 جيجابايت المناسبة للرحلات القصيرة والتوقفات المؤقتة، وصولًا إلى باقات بيانات غير محدودة لمدة 30 يومًا لتلبية احتياجات المسافرين ذوي الاستخدام العالي. كما سيتم إطلاق باقات مخصصة للبيانات، والرسائل النصية، والمكالمات الصوتية في عدد من الوجهات، لتمكين المستخدمين من الاتصال فعليًا كما لو كانوا من السكان المحليين.
وفي إطار جهودها لتوسيع نطاق خدماتها، تطلق Airalo قريبًا تجربة جديدة على التطبيق تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر نسختي iOS وAndroid، لتحسين رحلة المستخدم من بشكل شامل.
كما توسّع Airalo منصة "Airalo للأعمال" لتلبية احتياجات الشركات والشركاء التجاريين، من خلال نظام متكامل يساعد على إدارة الاتصال العالمي للموظفين، وتوزيع الشرائح الإلكترونية، والتحكّم بالميزانية، وتقليل تكاليف التجوال بنسبة تصل إلى 90%.
أما للشركاء، فتقدّم Airalo حلول "العلامة البيضاء" التي تتيح إطلاق متجر شرائح إلكترونية يحمل الهوية التجارية خلال دقائق، مما يوفّر فرصًا جديدة لتحقيق الإيرادات بأقل جهد ممكن.
كما توفّر الشركة تكاملات عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، وأدوات مخصصة للبائعين، وبرامج للقسائم، لتمكين أي شريك من تقديم خدمات الاتصال أثناء السفر لمستخدميه. وتعكس هذه الحلول (إلى جانب ميزة جديدة في مجال الشرائح الإلكترونية ستُطلق قريبًا) التزام Airalo ببناء بنية تحتية رقمية تدعم أعمال العصر الحديث التي تعتمد على الاتصال المتنقل أولًا.
لمعرفة المزيد حول Airalo ودورها في مساعدة المسافرين على البقاء على اتصال، يُرجى زيارة: ولمزيد من المعلومات حول حلول Airalo للشركات والشركاء يُرجى زيارة:
–انتهى–
نبذة عن Airalo:
تأسست شركة Airalo في عام 2019، وهي أول وأكبر منصة لحلول الشرائح الإلكترونية (eSIM) للمسافرين على مستوى العالم. وقد نالت ثقة أكثر من 20 مليون مستخدم حتى اليوم، حيث توفّر باقات شرائح إلكترونية لأكثر من 200 دولة ومنطقة، مما يتيح للمسافرين الاتصال بشكلٍ فوري مع شبكات اتصال. ويعمل فريقها عن بُعد من أكثر من 55 دولة، وتسعى Airalo إلى تبسيط تجربة الاتصال المتنقل وجعلها أكثر سهولة، وأقل تكلفة، ومتاحة للجميع.
تحظى Airalo بدعم شبكة عالمية من المستثمرين في رأس المال الجريء والأسهم الخاصة وشركات الاتصالات الاستراتيجية، من بينهم: CVC، وPeak XV، وe& capital، وAntler، وKPN Ventures، وBell Ventures، وOrange Ventures، وLiberty Global Ventures، وRakuten Capital، وSingtel Innov8، وTelekom Innovation Pool، وLG Technology Ventures، وGO Ventures، وPlug and Play، و(Wayra Ventures (Telefonica إلى جانب مستثمرين آخرين.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: و
للتواصل الإعلامي:
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حول CVC
تُعد CVC من أبرز شركات إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة على مستوى العالم، وتدير أصولًا تقارب قيمتها 202 مليار يورو، من خلال شبكة تضم 30 مكتبًا موزعة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأميركتين، وآسيا.
تدير CVC سبع استراتيجيات متكاملة تشمل: الأسهم الخاصة، الأسواق الثانوية، الائتمان، والبنية التحتية. وقد حصلت صناديق CVC على التزامات تمويلية تتجاوز 260 مليار يورو من كبرى صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية العالمية.
تستثمر صناديق الأسهم الخاصة المُدارة أو المُستشار بها من قبل CVC في حوالي 140 شركة حول العالم، تتجاوز مبيعاتها السنوية المجمعة 168 مليار يورو، ويعمل بها أكثر من 600,000 موظف.
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أعلنت شركة Airalo، أول وأكبر منصة رقمية عالمية للشرائح الإلكترونية (eSIM)، عن إغلاق جولة استثمارية جديدة بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، بقيادة شركة الاستثمار العالمية CVC. وبهذا الإنجاز، تصبح Airalo أول شركة في قطاع الشرائح الإلكترونية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي، ما يجعلها أول شركة من نوعها في القطاع تصل إلى هذا الإنجاز وتصبح "شركة أحادية القرن".
ويأتي هذا الاستثمار الجديد بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على حلول الاتصال الرقمي أثناء السفر، حيث تخدم Airalo اليوم أكثر من 20 مليون مستخدم في أكثر من 200 وجهة. وقريبا خلال الصيف ستطلق الشركة تجربة تطبيق جديدة كليًا، إلى جانب باقات بيانات غير محدودة، ما يعزز مكانتها الريادية في تمكين المسافرين من الاتصال بسهولة ومرونة وبأسعار منخفضة مقارنةً برسوم التجوال التقليدية.
وفي ظل اعتماد ملايين المستخدمين على Airalo للبقاء على اتصال أثناء السفر، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها بوتيرة متسارعة، ويمثّل هذا التمويل الأخير دفعة قوية لمواصلة نموّها عالميًا. وقد بلغ حجم الاستثمار الذي قدمته شركة CVC — عبر صندوقها الاستثماري في آسيا (CVC Asia Fund VI) — نحو 185 مليون دولار أمريكي، بمشاركة مستثمرين حاليين من ضمنهم Peak XV وAntler Elevate.
ويسهم هذا التمويل الجديد في تعزيز تجربة المستخدم بشكل مستمر، من خلال تحسين دعم العملاء، وتقديم منتجات جديدة، وتوفير منتجات وخدمات جديدة بقيمة أكبر. كما ستوظّف Airalo منصتها المتقدمة لتمكين الشركات من توفير اتصال سلس وفعال لموظفيها وعملائها على حد سواء.
وقال أحمد بهادير أوزدمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Airalo: "يمثل هذا التمويل نقطة تحوّل محورية، ليس فقط في مسيرة Airalo، بل في مستقبل الاتصال العالمي. فهو يتيح لنا تسريع الابتكار في كل مرحلة من تجربة المستخدم وذلك عبر تقديم باقات أكثر تنوعًا، وتجربة أكثر سرعة وسلاسة. نحن لا نعيد تعريف حلول الشرائح الإلكترونية للسفر فحسب، بل نعيد رسم مستقبل الاتصال العالمي."
ومن جهته، قال سيدهارث باتيل، الشريك الإداري في شركة CVC: "نفخر بشراكتنا مع Airalo، الشركة الرائدة بوضوح في قطاع الشرائح الإلكترونية للسفر، والرائدة في إعادة تعريف كيفية اتصال المسافرين حول العالم. بالرغم من أن سوق الشرائح الإلكترونية للسفر يُقدّر اليوم بمليار دولار، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ليصبح الطريقة الرئيسية التي يحصل من خلالها المستخدمون على أفضل تجربة اتصال أثناء السفر، وبسعر أقل بكثير من رسوم التجوال الحالية."
وأضاف، "تمتلك Airalo نموذجًا رقميًا عالي القابلية للتوسع، وقد حققت نموًا ملحوظًا من خلال قنوات نمو طبيعية دون اعتماد كبير على الإعلانات المدفوعة مما يجعلها في موقع مثالي لتقديم قيمة مضافة وتجربة مستخدم استثنائية للمسافرين حول العالم. ونتطلع إلى دعم بهادير وفريق Airalo في هذه الرحلة."
وتعمل Airalo حاليًا على توسيع عروضها لتشمل مجموعة متكاملة من الخدمات والباقات لتلبية احتياجات المسافرين كافة. ستقدّم الشركة أوسع مجموعة من باقات البيانات عبر الشرائح الإلكترونية في السوق، سواء للسفر بغرض العمل أو الترفيه — بدءًا من باقات 1 جيجابايت المناسبة للرحلات القصيرة والتوقفات المؤقتة، وصولًا إلى باقات بيانات غير محدودة لمدة 30 يومًا لتلبية احتياجات المسافرين ذوي الاستخدام العالي. كما سيتم إطلاق باقات مخصصة للبيانات، والرسائل النصية، والمكالمات الصوتية في عدد من الوجهات، لتمكين المستخدمين من الاتصال فعليًا كما لو كانوا من السكان المحليين.
وفي إطار جهودها لتوسيع نطاق خدماتها، تطلق Airalo قريبًا تجربة جديدة على التطبيق تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر نسختي iOS وAndroid، لتحسين رحلة المستخدم من بشكل شامل.
كما توسّع Airalo منصة "Airalo للأعمال" لتلبية احتياجات الشركات والشركاء التجاريين، من خلال نظام متكامل يساعد على إدارة الاتصال العالمي للموظفين، وتوزيع الشرائح الإلكترونية، والتحكّم بالميزانية، وتقليل تكاليف التجوال بنسبة تصل إلى 90%.
أما للشركاء، فتقدّم Airalo حلول "العلامة البيضاء" التي تتيح إطلاق متجر شرائح إلكترونية يحمل الهوية التجارية خلال دقائق، مما يوفّر فرصًا جديدة لتحقيق الإيرادات بأقل جهد ممكن.
كما توفّر الشركة تكاملات عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، وأدوات مخصصة للبائعين، وبرامج للقسائم، لتمكين أي شريك من تقديم خدمات الاتصال أثناء السفر لمستخدميه. وتعكس هذه الحلول (إلى جانب ميزة جديدة في مجال الشرائح الإلكترونية ستُطلق قريبًا) التزام Airalo ببناء بنية تحتية رقمية تدعم أعمال العصر الحديث التي تعتمد على الاتصال المتنقل أولًا.
لمعرفة المزيد حول Airalo ودورها في مساعدة المسافرين على البقاء على اتصال، يُرجى زيارة: ولمزيد من المعلومات حول حلول Airalo للشركات والشركاء يُرجى زيارة:
–انتهى–
نبذة عن Airalo:
تأسست شركة Airalo في عام 2019، وهي أول وأكبر منصة لحلول الشرائح الإلكترونية (eSIM) للمسافرين على مستوى العالم. وقد نالت ثقة أكثر من 20 مليون مستخدم حتى اليوم، حيث توفّر باقات شرائح إلكترونية لأكثر من 200 دولة ومنطقة، مما يتيح للمسافرين الاتصال بشكلٍ فوري مع شبكات اتصال. ويعمل فريقها عن بُعد من أكثر من 55 دولة، وتسعى Airalo إلى تبسيط تجربة الاتصال المتنقل وجعلها أكثر سهولة، وأقل تكلفة، ومتاحة للجميع.
تحظى Airalo بدعم شبكة عالمية من المستثمرين في رأس المال الجريء والأسهم الخاصة وشركات الاتصالات الاستراتيجية، من بينهم: CVC، وPeak XV، وe& capital، وAntler، وKPN Ventures، وBell Ventures، وOrange Ventures، وLiberty Global Ventures، وRakuten Capital، وSingtel Innov8، وTelekom Innovation Pool، وLG Technology Ventures، وGO Ventures، وPlug and Play، و(Wayra Ventures (Telefonica إلى جانب مستثمرين آخرين.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: و
للتواصل الإعلامي:
...
حول CVC
تُعد CVC من أبرز شركات إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة على مستوى العالم، وتدير أصولًا تقارب قيمتها 202 مليار يورو، من خلال شبكة تضم 30 مكتبًا موزعة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأميركتين، وآسيا.
تدير CVC سبع استراتيجيات متكاملة تشمل: الأسهم الخاصة، الأسواق الثانوية، الائتمان، والبنية التحتية. وقد حصلت صناديق CVC على التزامات تمويلية تتجاوز 260 مليار يورو من كبرى صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية العالمية.
تستثمر صناديق الأسهم الخاصة المُدارة أو المُستشار بها من قبل CVC في حوالي 140 شركة حول العالم، تتجاوز مبيعاتها السنوية المجمعة 168 مليار يورو، ويعمل بها أكثر من 600,000 موظف.
للمزيد، يُرجى زيارة: تابعونا على LinkedIn.
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