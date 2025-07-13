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"نتورك إنترناشيونال" و” Magnati” تحصلان على الموافقات التنظيمية الأساسية للاندماج في كيان موحد
(MENAFN- bursonglobal) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يوليو 2025: أعلنت اليوم "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و"ماجناتي" (Magnati)، الشركة الرائدة في حلول الدفع الموثوقة في الإمارات العربية المتحدة، عن حصولهما على الموافقات التنظيمية الأساسية اللازمة للاندماج في كيان موحد ضمن تحالف تقوده شركة "بروكفيلد". ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج خلال الربع الثالث من عام 2025.
وسيقدم الكيان الموحد خدماته لأكثر من 250 مؤسسة مالية و240 ألف شركة وأكثر من 20 مليون من حاملي البطاقات في أكثر من 50 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل باقة شاملة من الخدمات، تشمل المدفوعات الرقمية، والبيانات والرؤى، وإقراض الشركات الصغيرة، وحلولًا متقدمة للأمن ومكافحة الاحتيال، يلتزم الكيان الموحد بتمكين الشركات. وسيواصل التعاون مع الحكومات لدعم التحول الرقمي للاقتصادات وتمكين الشمول المالي في المنطقة.
ويركز الكيان الجديد على تعزيز الابتكار والتوسع والنمو، مستنداً إلى مؤهلات قوية تمكنه من اغتنام الفرص التي يتيحها الانتشار السريع لطرق الدفع الرقمية بين المستهلكين والتجار في المنطقة، ولا سيما المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات العابرة للحدود. وسيقدم الكيان الموحد محفظة موسعة من الخدمات والمنتجات التي تناسب احتياجات مختلف العملاء، سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى والهيئات الحكومية. وستحقق الشركتان من هذا الاندماج فوائد كبيرة على صعيد تعزيز الكفاءات وتكامل الأعمال، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتهما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال مُراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يمثل اندماج نتورك إنترناشيونال و Magnati منعطفاً مهماً في مسيرة تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. إذ سيؤسس اندماج أعمال الشركتين بحجمهما الكبير ورصيدهما من المواهب وخبراتهما الواسعة في السوق، بالإضافة إلى سجلهما الحافل بعلاقات الشراكة القوية، لأكبر منصة متخصصة بخدمات التكنولوجيا المالية وأكثرها كفاءة في المنطقة لخدمة الشركات، مع التركيز على المدفوعات كمحور خدماتنا. ونحن جاهزون لتحقيق نمو طويل الأجل من خلال الابتكار في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا ومساهمينا".
تجدر الإشارة إلى أن اندماج "نتورك إنترناشيونال" و Magnatiسيتم بشكل تدريجي، وستواصلان أعمالهما المعتادة كعلامتين تجارتين منفصلتين حتى اكتمال الاندماج.
وسيقدم الكيان الموحد خدماته لأكثر من 250 مؤسسة مالية و240 ألف شركة وأكثر من 20 مليون من حاملي البطاقات في أكثر من 50 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل باقة شاملة من الخدمات، تشمل المدفوعات الرقمية، والبيانات والرؤى، وإقراض الشركات الصغيرة، وحلولًا متقدمة للأمن ومكافحة الاحتيال، يلتزم الكيان الموحد بتمكين الشركات. وسيواصل التعاون مع الحكومات لدعم التحول الرقمي للاقتصادات وتمكين الشمول المالي في المنطقة.
ويركز الكيان الجديد على تعزيز الابتكار والتوسع والنمو، مستنداً إلى مؤهلات قوية تمكنه من اغتنام الفرص التي يتيحها الانتشار السريع لطرق الدفع الرقمية بين المستهلكين والتجار في المنطقة، ولا سيما المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات العابرة للحدود. وسيقدم الكيان الموحد محفظة موسعة من الخدمات والمنتجات التي تناسب احتياجات مختلف العملاء، سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى والهيئات الحكومية. وستحقق الشركتان من هذا الاندماج فوائد كبيرة على صعيد تعزيز الكفاءات وتكامل الأعمال، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتهما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال مُراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يمثل اندماج نتورك إنترناشيونال و Magnati منعطفاً مهماً في مسيرة تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. إذ سيؤسس اندماج أعمال الشركتين بحجمهما الكبير ورصيدهما من المواهب وخبراتهما الواسعة في السوق، بالإضافة إلى سجلهما الحافل بعلاقات الشراكة القوية، لأكبر منصة متخصصة بخدمات التكنولوجيا المالية وأكثرها كفاءة في المنطقة لخدمة الشركات، مع التركيز على المدفوعات كمحور خدماتنا. ونحن جاهزون لتحقيق نمو طويل الأجل من خلال الابتكار في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا ومساهمينا".
تجدر الإشارة إلى أن اندماج "نتورك إنترناشيونال" و Magnatiسيتم بشكل تدريجي، وستواصلان أعمالهما المعتادة كعلامتين تجارتين منفصلتين حتى اكتمال الاندماج.
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