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مبادرة عالمية لتدريب 25,000 امرأة في الذكاء الاصطناعي: مركز ICAIRE يطلق المرحلة الثانية من “ELEVATE”
(MENAFN- TRACCS) 10 يوليو 2025
أطلق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وهو مركز من الفئة الثانية تحت مظلة منظمة اليونسكو ومقره الرياض، رسميًا المرحلة الثانية من مبادرته العالمية ELEVATE، التي تهدف إلى تدريب 25,000 امرأة حول العالم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وقد تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع Microsoft، حيث تتيح للنساء حول العالم فرصة الوصول إلى تدريب عملي في الذكاء الاصطناعي، وإرشاد شخصي من خبراء عالميين، وشهادات دولية معترف بها — وكل ذلك بهدف تعزيز المشاركة الشاملة في الاقتصاد الرقمي.
تعكس هذه المبادرة التزام مركز ICAIRE بدعم الوصول المتكافئ إلى المهارات المستقبلية، وتعزيز الابتكار المسؤول، ومعالجة الفجوات العالمية في تمثيل النساء في مجال الذكاء الاصطناعي.
البرنامج متاح للنساء من جميع الخلفيات التعليمية والثقافية، ويُقدَّم باللغة الإنجليزية عبر منصة افتراضية مرنة تتيح الوصول الشامل.
سيتعرف المشاركون خلال البرنامج على مجالات متعددة مثل تعلم الآلة، رؤية الحاسوب، الحوسبة السحابية، تحليل البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من إرشاد شخصي وفرص لتطبيقات عملية واقعية للذكاء الاصطناعي.
“ELEVATE ليس مجرد برنامج تدريبي — بل هو حركة عالمية لتمكين النساء بالأدوات والثقة والفرص اللازمة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا”، بحسب فريق ICAIRE.
يمكن للنساء من مختلف أنحاء العالم التسجيل مجانًا الآن عبر الرابط التالي:
أطلق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وهو مركز من الفئة الثانية تحت مظلة منظمة اليونسكو ومقره الرياض، رسميًا المرحلة الثانية من مبادرته العالمية ELEVATE، التي تهدف إلى تدريب 25,000 امرأة حول العالم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وقد تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع Microsoft، حيث تتيح للنساء حول العالم فرصة الوصول إلى تدريب عملي في الذكاء الاصطناعي، وإرشاد شخصي من خبراء عالميين، وشهادات دولية معترف بها — وكل ذلك بهدف تعزيز المشاركة الشاملة في الاقتصاد الرقمي.
تعكس هذه المبادرة التزام مركز ICAIRE بدعم الوصول المتكافئ إلى المهارات المستقبلية، وتعزيز الابتكار المسؤول، ومعالجة الفجوات العالمية في تمثيل النساء في مجال الذكاء الاصطناعي.
البرنامج متاح للنساء من جميع الخلفيات التعليمية والثقافية، ويُقدَّم باللغة الإنجليزية عبر منصة افتراضية مرنة تتيح الوصول الشامل.
سيتعرف المشاركون خلال البرنامج على مجالات متعددة مثل تعلم الآلة، رؤية الحاسوب، الحوسبة السحابية، تحليل البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من إرشاد شخصي وفرص لتطبيقات عملية واقعية للذكاء الاصطناعي.
“ELEVATE ليس مجرد برنامج تدريبي — بل هو حركة عالمية لتمكين النساء بالأدوات والثقة والفرص اللازمة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا”، بحسب فريق ICAIRE.
يمكن للنساء من مختلف أنحاء العالم التسجيل مجانًا الآن عبر الرابط التالي:
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