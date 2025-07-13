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الإمارات وتشاد تبحثان تعزيز التعاون في القطاع المالي
(MENAFN- MOF.GOV) دبي، 10يوليو 2025
بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي طاهر حامد أنقلين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك خلال لقائه في ديوان الوزارة بدبي. حضر اللقاء من الجانب التشادي، كلاً من معالي غوبولو فانغا ماتيي، وزير التجارة والصناعة؛ ومعالي فاطمة غوكوني ودي، وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية؛ ومعالي فاطمة الجنيه غارفا، وزيرة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج؛ وسعادة عمر تيغن إديبي بيردي، سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات.
تناول الجانبان خلال اللقاء أهمية تنمية الشراكات المؤسسية، وتفعيل قنوات التعاون المالي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على التزام دولة الإمارات بدعم جهود التعاون المالي مع الدول الصديقة، حيث يعد تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات في المجالات المالية ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل في المجالات ذات الصلة، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي طاهر حامد أنقلين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك خلال لقائه في ديوان الوزارة بدبي. حضر اللقاء من الجانب التشادي، كلاً من معالي غوبولو فانغا ماتيي، وزير التجارة والصناعة؛ ومعالي فاطمة غوكوني ودي، وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية؛ ومعالي فاطمة الجنيه غارفا، وزيرة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج؛ وسعادة عمر تيغن إديبي بيردي، سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات.
تناول الجانبان خلال اللقاء أهمية تنمية الشراكات المؤسسية، وتفعيل قنوات التعاون المالي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على التزام دولة الإمارات بدعم جهود التعاون المالي مع الدول الصديقة، حيث يعد تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات في المجالات المالية ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل في المجالات ذات الصلة، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
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