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stc تكرم طلاب المدارس الثانوية المتفوقين والطلبة الأوائل من أبناء الموظفين لتميزهم الأكاديمي
(MENAFN- Morimak) مدينة الكويت، 12 يوليو 2025:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تكريم مجموعة مُتميّزة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين الأوائل، والطلاب المتفوقين من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء موظفي stc الذين حققوا تفوقًا أكاديميًا خلال العام الدراسي المنقضي. أُقيم حفل التكريم في إطار أجندة المسؤولية المجتمعية الشاملة ضمن برنامج مبادرة "upgrade" التعليمية، التي أُطلقت في المقام الأول لدعم قطاع التعليم وتمكين الجيل القادم.
أقيم الاحتفال في مقرّ stc الرئيسي، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربويه والأنشطة بالتكليف في وزارة التربية أ. مريم العنزي وعدد من المسؤولين التنفيذيين من stc، في مقدمتهم السيد خالد السديري، الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي، والسيد رائد مرعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية. كما شارك في الحفل أفراد عائلات الطلاب للاحتفال بهذه اللحظة المفعمة بالفخر والإنجاز.
تعليقًا على هذه المناسبة، قال أحمد النويبت، مدير ادارة العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc : "يعكس تكريم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب التزامنا المستمر بتمكين قادة المستقبل في الكويت. ومن خلال برامج مثل مبادرة "upgrade" التعليمية، نهدف إلى تشجيع الشباب على السعي لتحقيق النجاح، واستثمار إمكاناتهم، وإلهام أقرانهم للسعي وراء أهدافهم بشغف وعزيمة".
وأضاف النويبت: "في stc، نؤمن بأهمية تمكين جيل الشباب من خلال الاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير جهودهم واجتهادهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. ولذلك، أصبح حفل التكريم لدينا مناسبة سنوية ندعو فيه الطلاب المتفوقين ونحتفل بما أنجزوه بحضور أحبائهم.
وذكر: "تتوافق هذه الفعاليات تمامًا مع مختلف الركائز الاستراتيجية المحددة في برنامجنا الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يركز في المقام الأول على دعم المجتمع. ومن خلال مبادرة "upgrade" التعليمي وتعاوننا المستمر في مختلف الجهات المنظمة لقطاع التعليم، ستواصل stc تعزيز ثقافة تُقدّر المعرفة والإبداع والنمو الشخصي."
وعبرت الوكيل المساعد للتنمية التربويه والأنشطة بالتكليف أ. مريم العنزي عن شكرها و تقديرها لشركة الاتصالات الكويتية stc على مساهمتها و دعمها المتواصل للمبادرات التعليمية و حرصها الدائم على التعاون في انشطة و فعاليات هادفة لتمكين قادة المستقبل. وأشارت الى ان التعاون بين القطاعين الخاص و الحكومي يساهم بشكل استراتيجي في تسليط الضوء على أهمية تعزيز وتنمية التعليم والتركيز على التعليم المستدام لخلق تأثير دائم وإيجابي على المجتمع.
وفي بيان لها، أكدت stc عن أن دعمها للطلاب والخريجين متواصل منذ فترة طويلة، حيث شاركت في العديد من الفعاليات التي تنسجم مع استراتيجية الشركة لتمكين وجذب المواهب الكويتية الطموحة التي تناسب ثقافتها الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة ورعت العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين نظام التعليم المحلي تحت مظلة مبادرة "upgrade" التعليمية. وكشفت الشركة أنها ستواصل تكوين و بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي و الخاص لدعم قطاع التعليم، مؤكدة على أهمية المعرفة والتعليم لتعزيز الاقتصاد.
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تكريم مجموعة مُتميّزة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين الأوائل، والطلاب المتفوقين من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء موظفي stc الذين حققوا تفوقًا أكاديميًا خلال العام الدراسي المنقضي. أُقيم حفل التكريم في إطار أجندة المسؤولية المجتمعية الشاملة ضمن برنامج مبادرة "upgrade" التعليمية، التي أُطلقت في المقام الأول لدعم قطاع التعليم وتمكين الجيل القادم.
أقيم الاحتفال في مقرّ stc الرئيسي، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربويه والأنشطة بالتكليف في وزارة التربية أ. مريم العنزي وعدد من المسؤولين التنفيذيين من stc، في مقدمتهم السيد خالد السديري، الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي، والسيد رائد مرعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية. كما شارك في الحفل أفراد عائلات الطلاب للاحتفال بهذه اللحظة المفعمة بالفخر والإنجاز.
تعليقًا على هذه المناسبة، قال أحمد النويبت، مدير ادارة العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc : "يعكس تكريم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب التزامنا المستمر بتمكين قادة المستقبل في الكويت. ومن خلال برامج مثل مبادرة "upgrade" التعليمية، نهدف إلى تشجيع الشباب على السعي لتحقيق النجاح، واستثمار إمكاناتهم، وإلهام أقرانهم للسعي وراء أهدافهم بشغف وعزيمة".
وأضاف النويبت: "في stc، نؤمن بأهمية تمكين جيل الشباب من خلال الاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير جهودهم واجتهادهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. ولذلك، أصبح حفل التكريم لدينا مناسبة سنوية ندعو فيه الطلاب المتفوقين ونحتفل بما أنجزوه بحضور أحبائهم.
وذكر: "تتوافق هذه الفعاليات تمامًا مع مختلف الركائز الاستراتيجية المحددة في برنامجنا الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يركز في المقام الأول على دعم المجتمع. ومن خلال مبادرة "upgrade" التعليمي وتعاوننا المستمر في مختلف الجهات المنظمة لقطاع التعليم، ستواصل stc تعزيز ثقافة تُقدّر المعرفة والإبداع والنمو الشخصي."
وعبرت الوكيل المساعد للتنمية التربويه والأنشطة بالتكليف أ. مريم العنزي عن شكرها و تقديرها لشركة الاتصالات الكويتية stc على مساهمتها و دعمها المتواصل للمبادرات التعليمية و حرصها الدائم على التعاون في انشطة و فعاليات هادفة لتمكين قادة المستقبل. وأشارت الى ان التعاون بين القطاعين الخاص و الحكومي يساهم بشكل استراتيجي في تسليط الضوء على أهمية تعزيز وتنمية التعليم والتركيز على التعليم المستدام لخلق تأثير دائم وإيجابي على المجتمع.
وفي بيان لها، أكدت stc عن أن دعمها للطلاب والخريجين متواصل منذ فترة طويلة، حيث شاركت في العديد من الفعاليات التي تنسجم مع استراتيجية الشركة لتمكين وجذب المواهب الكويتية الطموحة التي تناسب ثقافتها الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة ورعت العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين نظام التعليم المحلي تحت مظلة مبادرة "upgrade" التعليمية. وكشفت الشركة أنها ستواصل تكوين و بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي و الخاص لدعم قطاع التعليم، مؤكدة على أهمية المعرفة والتعليم لتعزيز الاقتصاد.
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