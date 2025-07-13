الأوقاف تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ندوة توعوية في الكفيلة بعنوان "يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد" ضمن فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات بمديرية شرطة الطفيلة والشرطة المجتمعية، ومشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي وطلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم.



وخلال الندوة التي رعاها محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، اكد مساعد الامين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي في الوزارة الدكتور حاتم السحيمات اهمية رفع الوعي لدى المشاركين من طلبة المراكز الصيفية وأبناء المجتمع المحلي بخطورة آفة المخدرات، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى دور الوزارة بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة، وأهمية تضافر الجهود لحماية الشباب منها.



وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وسعيها الدؤوب في تحصين المواطن والوطن من خلال برامج التوعية والتثقيف.