  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حقائق عن ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

حقائق عن ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

2025-07-13 08:05:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يحذر الخبراء من خطورة الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طارئة تحدث عندما يفشل الجسم في التبريد بعد التعرض الطويل للحرارة أو الرطوبة العالية.
تبدأ الأعراض بارتفاع حرارة الجسم فوق 39 درجة مئوية، وتظهر على شكل صداع، دوخة، احمرار وجفاف الجلد، تسارع في ضربات القلب، غثيان، وارتباك قد يصل إلى فقدان الوعي.
ويؤكد الأطباء أن ضربة الشمس تتطلب تدخلاً فورياً، حيث يُنصح برش الجسم بالماء، أو غمره، والجلوس في مكان بارد، إلى جانب شرب السوائل حتى وصول المساعدة الطبية.
الفئات الأكثر عرضة:
كبار السن (65 عامًا فأكثر)
المصابون بأمراض القلب أو الجهاز العصبي
متناولو أدوية تؤثر على التعرق مثل مضادات الذهان والتشنجات
وينصح المختصون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والانتباه إلى مؤشرات الحرارة والرطوبة خلال أشهر الصيف الحارة.
الوقاية تبدأ بالوعي.. فاحذر من تجاهل الإشارات.

24

MENAFN13072025000208011052ID1109794182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث