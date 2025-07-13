مشروب شائع يمكن استخدامه ضد الإمساك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد باحثون من الصين أن فنجانًا واحدًا من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالإمساك بنسبة تقارب 20%، لكن شرب كميات أكبر قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.



وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 12 ألف شخص، فإن استهلاك أكثر من 204 ملغ من الكافيين يوميًا (ما يعادل كوبين من القهوة) قد يزيد خطر الإمساك بنسبة 6% لكل كوب إضافي، بسبب تأثير الكافيين المدرّ للبول وما يسببه من جفاف.



كبار السن حالة استثنائية:

المثير أن تناول كميات كبيرة من الكافيين لدى من تجاوزوا 60 عامًا ارتبط بانخفاض خطر الإمساك، وهو ما يشير إلى اختلاف تأثير الكافيين حسب العمر.



بدائل الكافيين:

لمن لا يشرب القهوة، الشاي أو مشروبات الطاقة مثل ريد بول يمكن أن توفر تأثيرًا مشابهًا، ولكن يجب الحذر من الإفراط لتجنّب الجفاف.



الخلاصة: كوب واحد من القهوة قد يكون كافيًا كـ "مليّن طبيعي"، لكن الاعتدال هو المفتاح.

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