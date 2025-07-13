مشروب شائع يمكن استخدامه ضد الإمساك

مشروب شائع يمكن استخدامه ضد الإمساك
وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 12 ألف شخص، فإن استهلاك أكثر من 204 ملغ من الكافيين يوميًا (ما يعادل كوبين من القهوة) قد يزيد خطر الإمساك بنسبة 6% لكل كوب إضافي، بسبب تأثير الكافيين المدرّ للبول وما يسببه من جفاف.
كبار السن حالة استثنائية:
المثير أن تناول كميات كبيرة من الكافيين لدى من تجاوزوا 60 عامًا ارتبط بانخفاض خطر الإمساك، وهو ما يشير إلى اختلاف تأثير الكافيين حسب العمر.
بدائل الكافيين:
لمن لا يشرب القهوة، الشاي أو مشروبات الطاقة مثل ريد بول يمكن أن توفر تأثيرًا مشابهًا، ولكن يجب الحذر من الإفراط لتجنّب الجفاف.
الخلاصة: كوب واحد من القهوة قد يكون كافيًا كـ "مليّن طبيعي"، لكن الاعتدال هو المفتاح.
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