سبيس إكس تستثمر ملياري دولار في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة سبيس إكس خصصت 2 مليار دولار لشركة الذكاء الاصطناعي xAI ضمن جولة تمويل كبرى بقيمة 5 مليارات دولار، بهدف دعم جهود الشركة الناشئة في سباقها لمنافسة OpenAI.



ويأتي هذا الاستثمار بعد اندماج xAI مع منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مما رفع القيمة المجمعة للكيانين إلى نحو 113 مليار دولار. وتُستخدم تقنيات xAI، وعلى رأسها روبوت المحادثة Grok، في دعم خدمات "ستارلينك"، وتخطط تسلا لدمجه في روبوتاتها المستقبلية "أوبتيموس".



ورغم الجدل الذي أثاره Grok، وصفه ماسك بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي في العالم"، مؤكداً استمرار الاستثمار في تدريب النماذج وتوسيع البنية التحتية لـ xAI.



سبيس إكس مرشحة لمشروع "قبة ترمب الذهبية"

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر أن "سبيس إكس"، بالشراكة مع بالانتير وأندوريل، في صدارة المتنافسين لبناء مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي يطمح إليه الرئيس دونالد ترمب لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية.



وبحسب رويترز، يستند المشروع إلى أمر تنفيذي صدر في يناير الماضي، ويُعتبر من أضخم المبادرات الدفاعية الأميركية، حيث ترى وزارة الدفاع أن الهجمات الصاروخية تمثل "التهديد الأخطر لأمن البلاد".



وتشير التقارير إلى أن مؤسسي الشركات الثلاث، وبينهم ماسك، من الداعمين السياسيين لترمب. فيما لا يزال هيكل المشروع النهائي قيد المراجعة.

الشرق