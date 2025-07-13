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بنك الأردن يحصل على جائزة أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025 من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي

بنك الأردن يحصل على جائزة أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025 من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي

2025-07-13 08:05:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إنجاز جديد يعكس التزامه بالتميز وتقديم خدمات مصرفية متخصصة بمعايير عالمية، حصل بنك الأردن على جائزة "أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025" من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance)المجلة المالية العالمية ومقرها نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أبرز المراجع المهنية في تقييم الأداء المالي والمصرفي على مستوى العالم.
ويُعد هذا الفوز تتويجًا للعام الثاني على التوالي، والرابع في تاريخ بنك الأردن بهذه الجائزة المرموقة، بعد حصوله عليها في أعوام 2016، 2019، و2024. ويعكس هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك خلال عام 2024، حيث خضع البنك لتقييم شامل أجرته المجلة شمل جودة وكفاءة الخدمات، والقدرة على تلبية متطلبات العملاء المحليين والدوليين، واستمرارية الأعمال، ومستوى التكامل التقني في تقديم الخدمة. وقد اعتمد التقييم على تحليلات متخصصة أعدها فريق التحرير في المجلة، إلى جانب استطلاعات رأي شارك فيها محللون ماليون واستشاريون ومدراء تنفيذيون من قطاعات مالية مختلفة.
ويُقدم بنك الأردن خدمات الحافظ الأمين منذ عام 2014، وقد استطاع من خلالها أن يوفر للمستثمرين المحليين والدوليين حلولاً متكاملة تشمل حماية أصول العملاء، ادارة محافظ العملاء، توفير تحديثات منتظمة عن أخبار السوق، إعداد تقارير شاملة، وتسوية عمليات البيع والشراء في سوق الأوراق المالية نيابة عن العملاء. ويشرف على هذه الخدمات فريق محترف يتميز بخبرة فنية متخصصة، مدعوم ببنية تحتية تقنية حديثة وسياسات تشغيل متقدمة، تضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والمهنية.
وتُعد الجائزة دليلاً على الجهود المستمرة التي يبذلها بنك الأردن لتعزيز ريادته في قطاع خدمات الحفظ الأمين، وسعيه الدائم لتوسيع نطاق هذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الحديثة. وقد حرص البنك على تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال الاستثمار المستمر في التقنية، وتحديث الإجراءات التشغيلية، وتقديم تجربة مصرفية متميزة ترتكز إلى الابتكار والموثوقية.
ويُعد بنك الأردن من أعرق المؤسسات المصرفية في المملكة، حيث تأسس عام 1960 ليكون من أوائل البنوك الوطنية. وقد تطوّر البنك على مر العقود ليغدو مؤسسة مالية إقليمية رائدة، تنشط أعماله اليوم في عدة أسواق تشمل البحرين، سوريا، العراق، وفلسطين، إلى جانب السوق الأردني، مع خطط طموحة للتوسع المستقبلي في أسواق جديدة.

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