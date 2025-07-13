بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن دوام المدارس الحكومية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2025-2026 للمدارس الحكومية، مشيرةً إلى أن هذا التقويم يأتي متسقًا مع متطلبات الخطة الوطنية لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة.



ووفقًا للتقويم المعلن، يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب المقبل، فيما تُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 آب ويبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 24 آب المقبل.



وتُعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، والصفين الحادي عشر والثاني عشر من يوم الخميس 18 كانون الأول المقبل حتى الخميس 8 كانون الثاني المقبل، تليها عطلة الشتاء التي تمتد من الأحد 11 كانون الثاني حتى الخميس 22 كانون الثاني 2026.

وبحسب الوزارة، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، في حين تُعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر من يوم الأربعاء 6 أيار وحتى الأحد الموافق 24 أيار 2026، ولطلبة مرحلة التعليم الأساسي والصف الحادي عشر من يوم السبت 6 حزيران وحتى الخميس 25 حزيران 2026.



وتبدأ العطلة الصيفية للطلبة يوم الأحد 28 حزيران 2026، وتُستكمل إجراءات إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الأحد الموافق للأول من تموز 2026.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد أيام الدوام الرسمي خلال العام الدراسي المقبل يبلغ 215 يومًا.