قرارات جديدة لتنظيم الحجوزات على جسر الملك الحسين: خمس تذاكر فقط للشخص أسبوعياً وتشديد الرقابة

قرارات جديدة لتنظيم الحجوزات على جسر الملك الحسين: خمس تذاكر فقط للشخص أسبوعياً وتشديد الرقابة
وأوضح اللحام خلال مداخلة له في نشرة الأخبار على راديو البلد، أن أبرز هذه القرارات تمثل في تحديد عدد التذاكر المسموح حجزها للشخص الواحد بخمس تذاكر أسبوعياً فقط، ومنع تكرار الحجز أكثر من مرة في الأسبوع. وأكد أن الأشخاص الذين تتكرر أسماؤهم بشكل مبالغ فيه سيتم حظرهم من استخدام المنصة.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد زيارة مفاجئة لمعالي وزير الداخلية إلى الجسر، حيث تم الاتفاق على إجراءات صارمة تهدف إلى منع استغلال المنصة لأغراض تجارية، مثل شراء البضائع أو ما يُعرف محلياً بـ"البحارة"، وهي ظاهرة اتضح أنها تسببت بازدحامات وضغوطات على المسافرين النظاميين.
كما كشف اللحام عن تشديد آلية التدقيق على بوابات العبور، من خلال مطابقة بيانات التذكرة مع جواز السفر، وإدخال اسم صاحب التذكرة ورقم جوازه ضمن النظام بشكل لا يسمح بالتعديل لاحقاً، منعاً لأي محاولة لبيع التذكرة لشخص آخر.
أما فيما يتعلق بخدمة "VIP"، فأشار اللحام إلى أنه سيتم قريباً إطلاق نظام حجز إلكتروني خاص لهذه الفئة، بحيث يتمكن المسافر من اختيار وقت معين للحضور، تماماً كما هو الحال في المطارات، وذلك لتخفيف الضغط والفوضى التي كانت تحصل سابقاً.
وأكد أن الأسعار ستبقى كما هي، محذراً من التعامل مع جهات غير رسمية تقوم ببيع التذاكر خارج إطار شركة "جت"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وجهت الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة تقوم بذلك.
وختم اللحام بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالحجز المسبق عبر المنصة الرسمية، لتسهيل إجراءات العبور وتجنب أي إرباك أو إرجاع من المعبر.
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