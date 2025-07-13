قرارات جديدة لتنظيم الحجوزات على جسر الملك الحسين: خمس تذاكر فقط للشخص أسبوعياً وتشديد الرقابة

MENAFN - Amman Net) قال المدير العام لشركة النقليات السياحية الأردنية "جت"، الدكتور خالد اللحام، إن وزارة الداخلية أصدرت جملة من التوجيهات الجديدة لتنظيم عملية حجز التذاكر عبر منصة السفر إلى الضفة الغربية من خلال جسر الملك الحسين، بهدف الحد من التحايل وسوء الاستخدام الذي كان يمارسه بعض الأفراد عبر شراء التذاكر بشكل جماعي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

وأوضح اللحام خلال مداخلة له في نشرة الأخبار على راديو البلد، أن أبرز هذه القرارات تمثل في تحديد عدد التذاكر المسموح حجزها للشخص الواحد بخمس تذاكر أسبوعياً فقط، ومنع تكرار الحجز أكثر من مرة في الأسبوع. وأكد أن الأشخاص الذين تتكرر أسماؤهم بشكل مبالغ فيه سيتم حظرهم من استخدام المنصة.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد زيارة مفاجئة لمعالي وزير الداخلية إلى الجسر، حيث تم الاتفاق على إجراءات صارمة تهدف إلى منع استغلال المنصة لأغراض تجارية، مثل شراء البضائع أو ما يُعرف محلياً بـ"البحارة"، وهي ظاهرة اتضح أنها تسببت بازدحامات وضغوطات على المسافرين النظاميين.

كما كشف اللحام عن تشديد آلية التدقيق على بوابات العبور، من خلال مطابقة بيانات التذكرة مع جواز السفر، وإدخال اسم صاحب التذكرة ورقم جوازه ضمن النظام بشكل لا يسمح بالتعديل لاحقاً، منعاً لأي محاولة لبيع التذكرة لشخص آخر.

أما فيما يتعلق بخدمة "VIP"، فأشار اللحام إلى أنه سيتم قريباً إطلاق نظام حجز إلكتروني خاص لهذه الفئة، بحيث يتمكن المسافر من اختيار وقت معين للحضور، تماماً كما هو الحال في المطارات، وذلك لتخفيف الضغط والفوضى التي كانت تحصل سابقاً.

وأكد أن الأسعار ستبقى كما هي، محذراً من التعامل مع جهات غير رسمية تقوم ببيع التذاكر خارج إطار شركة "جت"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وجهت الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة تقوم بذلك.

وختم اللحام بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالحجز المسبق عبر المنصة الرسمية، لتسهيل إجراءات العبور وتجنب أي إرباك أو إرجاع من المعبر.